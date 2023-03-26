台灣缺蛋危機，雞蛋供需、生產成了民眾關心的議題；為推動洗選蛋品產業的發展與提升，台灣精緻洗選蛋品協會今(25日)舉辦成立慶祝大會，茂生農經董事長吳清德擔任第一屆理事長，秘書長由茂生農經發言人林信鴻接任。

除了大成投入大筆資本擁有洗選場外，吳清德表示，茂生也投入3億元買洗選設備，產線一天工作10個小時，可以讓80萬至90萬顆雞蛋成為洗選蛋品。

洗選蛋在國際已經是主流，吳清德表示，洗選蛋可以減少沙門桿菌、大腸桿菌禍從口入的機會，協會成立後，期望洗選蛋品的市占率從現在3、4成，提高至8成以上。

台灣精緻洗選蛋品協會今年2月經內政部立案成功，今日慶祝大會邀請農委會畜牧處副處長江文全、飼料公會理事長、大成副總裁韓家寅、雜糧發展基金會董事長林源泉、中華民國養雞協會理事長邱時恩、中央畜產會龔組長、台灣大學教授魏恒等產官學界多位人士共襄出席成立慶祝大會。

協會由多家大型熱心蛋品企業共同發起，旨在提升洗選蛋品品質，並配合政府推動洗選蛋品朝精緻、快速、乾淨、分級發展，加深消費者對精緻洗選蛋品的認識，提供蛋品優劣分析報告並回饋蛋農以改善飼養方式。

協會成立後，將為蛋品產業帶來更多的發展契機，加強洗選蛋品廠商之間的溝通與協調，推動洗選蛋產業現代化、科技化、綠色化，並透過推廣分級獎勵制度以促進雞場提高生產率，產出符合市場需求的優質蛋品，降低生產成本，提高國際競爭力。