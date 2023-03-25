前總統馬英九27日將啟程赴陸祭祖，並率30名學生赴陸學術交流，成為兩岸分治74年來，首位踏上大陸的中華民國卸任元首，此舉也引爆藍綠兩黨的關注，許多政治人物議論紛紛。對此，前立委郭正亮25日就表示「馬英九就是傳達『中華民國在大陸是不能任意切割』的訊息，不可能單單是為了祭祖」，引發討論。

郭正亮24日在網路節目《Yahoo TV 風向龍鳳配》中表示，「馬英九這個訪問就意味著，台灣跟大陸還是有聯繫的，可是民進黨顯然沒有這樣的思考」，郭正亮也總結，「馬英九就是傳達『中華民國在大陸是不能任意切割』的訊息」，郭正亮直言，馬英九此行有兩個政治上的意義，一個就是說民進黨搞中華民國斷代史，是扭曲歷史；第二個就是在講說，兩岸的隔閡需要年輕朋友接回，「就是這兩個意思，這才是真正他的政治意涵，不可能單單是為了祭祖」。

至於馬英九此行對於2024大選的利弊，郭正亮也指出，「台灣老百姓在此刻是畏懼統一，同時台灣和大陸有關的主流民意有三個，一個是畏懼統一、一個是兩岸交流、一個是兩岸避戰，馬英九在交流跟避戰顯然是得分的，可是在恐懼統一的部分就要看他最後怎麼表達」。