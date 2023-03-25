大陸男星黃曉明與女神Angelababy（baby，楊穎）在2022年初結束近7年婚姻，沒多久黃曉明就被爆出熱戀千億白富美葉珂，還被揪出各種約會細節，但雙方從未正面回應戀情。黃曉明、Angelababy都出席今（25日）晚舉行的微博之夜，2人見到對方的反應，又再次打臉離婚時的「仍是家人一說」。

今年微博之夜在上海盛大舉行，日前光是宣布出席藝人名單，就被形容「演藝圈一半藝人都在上海」，陣容有多誇張，引起各界及粉絲關注。微博之夜上黃曉明登台分享公益故事，沒想到導播鏡頭多次轉到他的前妻Angelababy身上；有趣的是，Angelababy上台走秀時，鏡頭也多次拍台下的黃曉明。

Angelababy和黃曉明離婚後，罕見出席同場活動。（圖／摘自微博）

有眼尖網友發現黃曉明與Angelababy做出的反應，都著實打臉他們離婚聲明的「仍是家人」一說，因為兩人在彼此上台時，都尷尬地與旁邊藝人說話，沒把注意力放在台上的人身上，一點都不像是曾共枕的愛人，反而變成毫無關係的陌生人。

不過，許多網友還是樂於見到這種尷尬同場畫面，熱情留言開玩笑，「等這麼久就是想看這種大場面」、「兩人各自安好吧，有看到黃曉明替baby拍手啊，滿大方的」、「管他們還是不是家人，至少沒交惡啦」、「baby很漂亮，黃曉明很帥，這樣就滿足了」。今晚也是黃曉明與Angelababy離婚後，罕見出席同場活動。