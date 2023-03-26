國民黨北市立委第7選區（信義、南松山）引爆立委費鴻泰、台北市議員徐巧芯戰火，雙方互控派助理登記是對方先發動，造成最後共6人登記初選。這場「費芯大戰」甚至延燒到北市議長戴錫欽，不過台北市黨部今天(25日)終於跳出止血，經過提名委員會審查後，除費徐兩人外，其餘4人皆取消資格清理戰場。

市黨部表示，經提名審查小組會議審查參選資格後，最後僅剩費鴻泰與徐巧芯符合參與初選資格，下周二（28日）除選方式協商時，也只有費、徐兩人可以參與。

其餘四人中的2人為費陣營、1人為徐陣營，幕僚與民代老闆一起參與初選，並無正當性，因此取消資格；另外麵店老闆張宏森本來就未曾聽聞要參選立委，突然出現登記引發爭議，因此認定資格不符。

至於最後初選是否由現行制度的七成民調、三成黨員投票，改採全民調，就由費鴻泰與徐巧芯於下周二時再協調決定。

關於黨部剔除資格四位參選人一事，徐巧芯表示，尊重並感謝黨部的決定。當下就表示辦公室助理都不應該登記，只是費鴻泰委員辦公室堅持如此做，她只好也登記一位表達抗議。如今撤銷資格，讓選務回歸正軌是好事一樁，也對於此次過程中產生的紛擾感到抱歉。

此外，今天麵店老闆既然已親自出面說明自己是獨立參選，並非支持任何人，希望費鴻泰能夠冷靜以待，不要過於敏感。