台語金曲歌后詹雅雯近兩年來多病纏身，除了罹患帕金森氏症、左腦中度萎縮，今年還將進行第三次開顱手術，但她決定樂觀面對一切，還到日本旅遊，今(25)日詹雅雯在臉書直播透露舅舅病逝，坦言對方是她人生的貴人，強忍內心傷痛說：「我挺得住，我可以的」，一字一句流露出對親人離世的不捨。

詹雅雯25日透露舅舅已安詳離世，「現在外面下著雨，我的心裡流著淚」，並坦言人生無常，但至親離開仍萬般不捨，數次停頓下來調整呼吸：「我的舅舅是我這輩子的貴人，如果沒有他的照顧，沒有今天的詹雅雯」，不過詹雅雯強調自己不會哭，「因為不哭才是對舅舅最後的承諾跟孝順」，並藉著自身經驗鼓勵歌迷們：「不管人生遇到什麼低潮，一定要給自己希望，以前的我最愛哭，但是現在的我要用祝福的心，笑著送走我的舅舅。」

3月30日將迎來國際醫師節，詹雅雯也特意念著給醫師的祝福，希望他們平安、健康，「你們是大醫王(佛教經典常以此來譬喻佛陀)，你們是菩薩，你們是天使，謝謝曾經治療過我的醫師們，你們對我的幫助，我無限的感恩」，詹雅雯更提到幫忙開腦部手術的醫師：「謝謝你讓我的2次手術都那麼成功完成，再來的第三次，我仍然信賴您的醫術」，並說道不知怎麼感謝，只好透過直播傳達心意。