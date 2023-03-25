新北中信特攻25日主場迎戰近期2連勝的台啤英熊，開局雙方手感欠佳，上半場僅領先台啤英熊7分的新北中信特攻，在第三節打出一波25比13攻勢奠定勝基，決勝節一度領先台啤英熊至26分差距，並在洋將金恩（Nick King）全場繳出22分、11籃板與10助攻的大三元數據帶領下，終場101比86拿下10連勝，並保持本賽季主場不敗紀錄。

開局雙方手感冰冷，台啤英熊在蔣淯安與李啟瑋接連投進三分球拉開比數，中信特攻也隨即調整陣容，在替補上陣的魏嘉豪單節砍下7分的帶領下，幫助特攻要回領先。次節，中信特攻在洋將金恩（Nick King）與克力斯(KRISTIJAN KRAJINA)單節合計砍下20分，一度將分數拉開至雙位數。不過，台啤英熊也靠著洋將柯歐斯（Michael Qualls）單節拿下16分包含4顆三分球，幫助英熊不讓分數一舉被拉開，中信特攻以52比45進入下半場。

雙方易籃後，台啤英熊進攻端陷入當機，多次的單打未果，也讓新北中信特攻在第三節打出一波25對13的攻勢奠定勝基，終場在新北中信特攻洋將金恩（Nick King）繳出22分、11籃板與10助攻大三元的帶領下，以101比86收下10連勝。

賽後，針對團隊正在為季後賽調整，新北中信特攻總教練李逸驊表示，「近期魏嘉豪的好表現，也成功頂替隊上主控林韋翰的空缺，今天贏球關鍵仍然是團隊防守，面對阿巴西目前正在進行齋戒月，李逸驊說：「阿巴西去年在齋戒月期間，比賽的狀況落差較大。今年有特別做出一些調整，希望這周的比賽可以幫助他有好的調整。」

中信特攻魏嘉豪今天全場繳出13分、2籃板、1助攻以及2抄截，在攻守兩端都繳出本季代表作，魏嘉豪表示，「感謝隊友與教練團的信任，對於自己本季到現在才有如此的表現，是給自己不及格的成績，希望自己能夠維持這樣的好表現，幫助球隊有更多的輪替空間。」

今天繳出來台首次大三元的洋將金恩（Nick King），全場繳出22分、11籃板與10助攻，賽後表示，「教練團不斷提醒我們是打團隊籃球，以及防守籃球為原則，是我們能拿下今天勝利的主因。」面對季後賽的調整，金恩說：「不只於在練球，我們應該要在比賽中找尋自己的最佳隊型，做好每一個細節，才有機會衝擊總冠軍。」