擔心財產被凍結婦衝銀行匯款 行員機警即時阻詐

台北市文山區1名連姓婦人日前接獲自稱中華電信客服及檢警告知積欠電話費且個資外洩而涉及刑事案件，若不處理，名下財產將遭凍結，故需先匯款至指定帳戶才能處理，急忙跑到銀行準備匯款，行員察覺有異通報警方到場協助。

文山第二分局興隆派出所警員楊孟霖、鄭莉樺接獲報案後，2員一聽此情即察覺有異，此次詐騙集團所使用手法與經常發生之假檢警詐騙手法雷同，便向連婦進行勸導，後經向中華電信查證並無相關情事，連婦此時恍然大悟，並對警方此次熱心幫助之行為深表感激，警方另告知連婦相關反詐騙宣導及詐騙諮詢管道，以防下次再次掉入假檢警詐騙陷阱，多一分的求證，自身的財產也就多一分保障。

文山第二分局呼籲，詐欺犯罪危害民眾財產安全甚鉅，詐騙集團詐騙手法不斷推陳出新，民眾務必提高警覺，如有接獲疑似詐騙訊息，可撥打警政署165反詐騙諮詢專線進行查證或就近前往鄰近派出所諮詢，以防止被騙。