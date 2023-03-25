2024年總統大選，各政黨積極布局。民進黨已提名副總統賴清德定於一尊；國民黨定調採協調式民調徵召，人選尚未確定。YouTuber「桃園孫先生」25日在桃園市八德區進行「2024總統民調大對決」街頭民調，新北市長侯友宜擊退4人領先。

桃園孫先生25日在YouTube上傳「2024總統民調大對決」直播，他在桃園市八德區進行街頭民調，共列出侯友宜、民眾黨主席柯文哲、賴清德、前高雄市長韓國瑜、鴻海創辦人郭台銘等5個選項，結果侯友宜以13票領先，韓國瑜11票居第二，其他依序為賴清德9票、郭台銘4票、柯文哲2票。

選擇侯友宜的民眾認為，「做事很好」、「比較正直」、「他 跟我是同鄉」。

選擇柯文哲的民眾認為，「他講話很直」。

選擇賴清德的民眾表示，「我是民進黨員」。

選擇韓國瑜的民眾認為，「他講話力道夠，講到小老百姓的心聲」、「愛國」。