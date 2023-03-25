大姑拋棄孩子卻要媳婦接手合理嗎？一名女網友表示，自家大姑外遇拋棄孩子，婆婆跑來哭求要她接手認養，讓夫妻倆相當傻眼，拒絕後婆婆更是變臉，痛罵「你們真狠心」。

女網友在「匿名公社」PO文，表示大姑外遇閨密前夫，東窗事發後，索性破罐子破摔，吵著要離婚，連2個孩子都不要了，只想跟小王再一起，鬧得家庭雞犬不寧，婆婆找上自己抱怨，不斷詢問該怎麼辦。

原PO說「沒想到陰謀在後面」，婆婆突然情緒勒索「妳也是看著他們從小長大的」，接著就要求自己接手撫養大姑兒女，讓她傻眼到不行，以為婆婆瘋了，「我到底有什麼責任要收妳女兒爛攤子？」，表明自己經濟能力不足，儘管婆婆承諾會用養老金補貼，但她與老公仍是堅決反對。

被拒絕的婆婆立刻變臉，大罵原PO「妳太狠心了，竟然不管自己親外甥死活」，之後一個禮拜邊哭邊情勒，大姑依然是失蹤狀態，2個小孩和婆婆賴在自己家不走，讓她非常頭痛。

網友看到後紛紛表示應該立刻報警：「幫忙打電話給社會局安置」、「這沒什麼好說，直接帶孩子去報案，千萬不要順著婆婆」、「不能養，幾年後父母會出來跟你討錢討小孩」、「從婆婆態度看來整家都有問題，早點報警處理掉會比較好」、「報警就對了，把生父母逼出來處理啊」、「奇葩婆婆，每天有時間以淚洗面情勒，沒時間去找自己女兒」、「通報社會局，這是遺棄罪」。