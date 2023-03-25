有名公務員人夫向妻子表示要去保養汽車，妻子打電話過來他回答時的反應卻異常，引起妻子察覺有異，日後，他的公事包被妻子翻出1小包用過的壯陽藥以及4大包未開壯陽藥，他坦承外遇2女同事，並與其中1對發生性行為，其妻子氣得對2女提告外，也對他求償100萬元；新北地院法官查閱雙方對話紀錄與錄音譯文，判人夫賠償妻子40萬元，可上訴。

據判決書記載，人妻表示109年10月下旬，丈夫提到要去保養汽車，於是她打了電話去關心丈夫保養狀況，卻發現丈夫回應時怪怪的，要求丈夫開視訊卻被掛電話，而且多次撥打過去丈夫都不接，許久之後她才收到丈夫傳來保養場周遭環境的照片，到了晚上，她質問丈夫是否出軌，但丈夫卻保證「絕對沒有」，並主動寫了一份切結書。

不過，同年11月間人妻在幫忙丈夫整理公事包時，驚見4大1小的壯陽藥，小包的已開過，再度質問丈夫時，丈夫才坦承有和2同事交往，並且與其中的一位發生性行為，人氣得向2女提告，並要和丈夫離婚，與向丈夫求償100萬元。

人夫辯稱，2人結婚快10年，婚後妻子對家人態度不友善，以及有金錢、子女教養等問題產生爭執，再加上被妻子懷疑外遇，且於110年1月下旬離婚，另外他認為妻子早在109年10月30日之前就知道，卻在111年10月27日遞訴狀，恐已超過法律規定的2年請求權時效。

新北地院法官檢視2人錄音譯文，人妻向丈夫質問「你為什麼想要跟(女同事)做愛？跟她做愛是她比較緊嗎？她還沒生過小孩」，對此人夫則回應「我覺得都不是，是我一直很想要...我覺得本質是我想解決我生理的需求」，人妻再問「解決生理需求可以DIY，DIY不夠嗎？」，人夫則無奈回應「老婆，我DIY很久了，唉。....」，人夫也表示自己在過程中都有戴保險套。

另外，法官也檢視2人LINE對話紀錄，人妻對丈夫說「你們3人的婚外情行為，對我造成很大的精神傷害...」、「我生病的時候，你在跟別的女人外遇、上床，還怪我太常生病，所以外遇，你一直都是自圓其說」，對此人夫則認為太太生病期間都有陪對方看醫生，工作壓力大，回到家還被罵沒顧家庭、沒做家事，人夫也對妻子表示「針對外遇這件事，我也跟你道歉，你也跟這兩位提出調解，你要一直現（陷）在這循環裡面要講多久」。

法官認為人夫卻時向妻子坦承外遇2女同事，雖然他認為妻子的提告已經過了法定的請求權時效，但卻又提不出其他事證證明「妻子早知道丈夫外遇此事」，因此，人夫說法難以採信，法官最終裁定人夫須賠償妻子40萬元，可上訴。