哈伯太空望遠鏡（Hubble Space Telescope）已經在太空中搜尋天空超過30年，雖然韋伯太空望遠鏡（James Webb Space Telescope）佔盡了所有的風采，但是哈伯太空望遠鏡仍然是老當益壯，昨天（24）它帶來了最新成就，發現了一個名為UGCA 307的不規則星系（amorphous galaxy）這個星系位於烏鴉座（Corvus the Crow）距離地球約2600萬光年。

據「天文學期刊」（Astronomy Magazine）24日報導，這個小型不規則星系呈現出一個不定形的形狀，與許多較大的星系例如我們的銀河系（Milky Way），和我們鄰居仙女座（Andromeda）所擁有的螺旋結構完全不同。

UGCA 307看起來只是一小塊模糊的星星。 儘管如此，哈伯的新圖像確認了即使是這個微小的星系也能形成新的恆星，在UGCA 307模糊的身影中，哈伯拍攝到了數個充滿恆星形成的熱區。

就像大麥哲倫星系（Large Magellanic Cloud）環繞著我們的銀河系一樣。UGCA 307和「草帽星系」（Sombrero Galaxy）又組成了一個大型星系團，位於更大的室女座星系團（Virgo Supercluster）的南緣。

哈勃在低地球軌道上運行，距離地球表面約330英里(530公里)。這種低軌道使得太空人可以對其維修和升級，自1993年至2009年間進行了5次太空梭任務。這次探尋UGCA 307是為一個名為「已知鄰近銀河系調查」（Every Known Nearby Galaxy Survey）計畫的一部分。在進UGCA 307的調查之前，哈伯太空望遠鏡已經在距離地球約3300萬光年的範圍內拍攝並建檔了大約75％已知的星系。