台灣房價不斷高漲，去年第四季全台平均房價來到1225萬，比2012十年前的936萬增加289萬，有網友在PTT發文指出，大家都說房價高，但他發現新北市金山區的房子超便宜，只要4~600萬元左右就可以買到房，好奇為什麼大家不去買？PO文一出引發其他網友討論。

多數網友不認同他的看法，紛紛表示，「金山區的房子幾年前甚至不用100萬元」、「金山900萬元可買40多坪三年新房+車位，但太遠」、「住淡海都有人嫌遠了，更何況金山」、「從台北市下班回家幾點了」、「你乾脆說住山上好了」、「養老可以考慮」。

根據好房網報導，金山區房價長期維持1字頭，因市場需求量少，連帶使新推案銷售期拉長，目前開價最高的建案每坪約31～39萬元，也有建案單價最低每坪18萬元左右。

值得關注的是，雙北精華區近30年都漲超過3倍，但非精華地區漲幅則十分有限，先前有網友翻出民國83年房價表，發現新北市的石門、貢寮、萬里、金山等地區，這30年來的房價其實沒有太大變化，因為地處偏遠建商推案量少。