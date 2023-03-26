3月20日，在全球金融市場喧騰多日的瑞士信貸（Credit Suisse）破產案，在瑞士央行強力斡旋下，由瑞銀（UBS）以不到三年前十分之一市值的32.2億美元收購後暫告段落。然而，從結果來看，其實，瑞信的垮台早有徵兆，但全市場卻只能看著灰犀牛步步逼近，無力作為。(圖/財訊提供)

根據《財訊》報導，最近三年，曾是金融海嘯中受傷最輕的瑞士信貸，反而因投資銀行業務屢屢巨虧與洗錢遭罰等負面訊息不斷，大量流失客戶。早在去年十月初，瑞士信貸就遭外媒點名有破產疑慮，五年期CDS（信用違約交易）一度飆破250個基點，分拆出售的呼聲甚囂塵上；但當時，瑞信董事長萊曼（Axel Lehmann）堅持不出售，並邀集沙烏地阿拉伯國家銀行等主要股東參與現金增資，相信瑞信重組後將東山再起。

去年輿論也點名台灣壽險業對瑞信曝險逾千億元，應防範債信潰堤危機。「我不認為這是雷曼兄弟。」安聯集團（Allianz）首席經濟顧問伊爾艾朗（Mohamed El-Erian）當時這麼評論。

《財訊》也發現，不僅是安聯，當時就連台灣壽險龍頭國泰金控總經理李長庚也強調，雖然瑞信的資產規模比雷曼兄弟大，但影響會比較小，因為一、2008年後全球央行協作機制比當年強得多；二、當時的交易並不知上下手實際狀況，現在透明度夠、掌握度高，衝擊應該較小。

國泰人壽執行副總林昭廷也補充，若瑞信CDS飆逾250個基點，壽險業者會依財報準則做減損評估，提列可能損失準備。不過瑞信資本水準充足，距離觸發最低順位資本AT1（額外一級資本債券）減損門檻（7％）仍有178億瑞朗資本緩衝空間，資產與流動性均屬充裕。

言猶在耳，根據《財訊》報導，不到五個月，瑞信不僅延遲公佈虧損財報，簽證會計師資誠（PwC）更罕見地對其財務內控發表否定意見（adverse opinion），導致股價一瀉千里。最慘苦主是沙烏地阿拉伯國家銀行，去年十月底才參與的現增部位直接蒸發逾九成，新科第二大股東卡達投資局慘況也不忍卒睹。

PwC資誠會計師事務所所長周建宏說明，若會計師認為財務報表有問題，會出具「保留意見」、「無法表示意見」、「否定意見」；其中「否定意見」代表該行在取得充分及適當的審核憑證下，認為公司出現重大及構成廣泛影響的失實陳述，是相當罕見且嚴格的意見。