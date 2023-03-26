根據《財訊》報導，26年前，華碩以4億元入股翔威國際，取得過半股權，董事長施崇棠罕見地擔任翔威第1任董事長。翔威讓施崇棠看上的，就是一套MES（製造執行系統）的軟體。如今，翔威已成為華碩轉型搶攻智慧製造商機的新尖兵。

資策會團隊吸引施崇棠關注

翔威的前身來自於資策會，團隊規模近80人，不僅有接單實績，且已經是自負盈虧的事業單位；26年前，該團隊決定從資策會獨立出來之際，吸引施崇棠的關注。

《財訊》報導指出，施崇棠當時即認為軟體是未來投資的方向，在看中翔威的軟體開發能力之下，決定支付資策會近億元的技術轉移費用，並投資4億元取得過半股權。

脫離資策會之後，翔威連虧9年，2008年更因此辦理虧損減資50%。回顧營運初期的艱辛，翔威總經理游俊樺說，早期電子業製造願意花大錢買設備，卻認為軟體應該是免費附送；儘管當時軟體不受重視，但在科技大廠IBM的推動下，施崇棠也認同，未來的附加價值應該在軟體上。

減資後更專注經營軟體的翔威，如今已創下超過120家企業廠區百分之百建置成功案例，在台灣電子組裝代工業更擁有7成市占率。《財訊》也發現，電子代工大廠鴻海、仁寶、廣達在深圳、昆山及上海的製造工廠，都有翔威的系統。

MES系統之所以重要，在於從接單到生產的所有流程都可以記錄下來，不只是數位化，還能達到可視化、即時化的程度。游俊樺強調：「MES就像是生產現場的照妖鏡，也是製造業的基礎設置，導入MES已經不只是效益的問題，這是生存的問題。」

他舉例，2005年索尼因筆電鋰電池易燃而全球召回，事件也衝擊多家採用該型電池的筆電大廠，如果沒有採用MES系統，就無法追蹤所有產品的批號。

面對軟體實力更強大的外商挑戰，接受《財訊》採訪時，游俊樺透露，美國大廠甲骨文也想要進來這個市場，但是費用「是我們的價格至少要再加個零」；對於在毛利率上斤斤計較的電子組裝代工業而言，外商的產品真的太貴了。

近3年，配合華碩發展智慧製造的轉型布局，翔威與母公司之間的合作也開始緊密起來。