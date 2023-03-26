國際金融不利情勢瞬息萬變，從美國到歐洲都是，台股卻在企業大方配息、具有較高殖利率優勢下，今年以來上市櫃指數表現優秀，大致上以電子股的矽智財、網通、工業電腦、伺服器等族群為焦點；傳產則隨著國內電價將上漲，包括重電、風電、儲能以及軍工、內需餐飲等具有業績優勢族群為操作重點。

在矽谷銀行宣布倒閉後，雖摩根大通、摩根士丹利等十一家銀行同意聯合存入三百億美元注資美國第一共和銀行，但該銀行股價大幅震盪，還在創新低，尚未完全止跌。瑞士當局快刀斬亂麻解決瑞信問題，以免恐懼氣氛外溢到德國及法國。而美國政府雖開啟融通窗口，但還要民間銀行出面，市場仍擔心還有其他中小銀行會出事，所以銀行股股價普遍都不穩，導致美國聯準會、加拿大、英國、日本、歐洲等央行宣布，自三月二十日起提高美元換匯的操作頻率，把提供美元交易的頻率從每周增加到每天，提升美元流動性。而當前的另一焦點就是聯準會即將開會，對於持續升息幾碼或是否升息，成為大家關注的焦點。

各國銀行股遭空襲

由於近兩周國際油價進一步重挫至七十美元以下，今年以來已下跌超過十三％，較去年俄烏戰爭初期的一三三美元幾乎腰斬。大宗物資黃小玉價格小跌；非鐵金屬亦同，大多下跌二至十六％；加上房價及租金續跌，目前就只有薪資成本持續緩慢上升，一般預估通膨高峰已過，今年消費者物價指數（ＣＰＩ）降至五．五％以下是可能的，果如此聯準會就不必再升三次息（以每次一碼推估，將上升至五．五％左右）。而這次金融事件最大根源就來自於聯準會暴力升息十八碼，果真出現企業倒閉，如今更聯合其他央行提供市場資金，態度與過去積極緊縮資金不太一樣，似乎已經不擔心經濟過熱風險。所以聯準會這次開會對利率動作以及後續聲明相當重要。

今年以來那指及費半指數走勢明顯強過道瓊及標普（銀行及能源相關股普遍下跌），費半指數今年明顯較強，尤其是輝達、超微、博通、微軟、臉書及蘋果表現也不錯。特別是微軟轉投資的OpenAI推出ChatGPT席捲市場，輝達創辦人暨執行長黃仁勳看好運算系統及生成式ＡＩ、工業元宇宙、大型語言模型、雲端運算等四大ＡＩ應用發展，企盼加速推動ＡＩ，也激勵股價今年上漲逼近八成，帶動超微及英特爾。博通也看好ＡＩ部門業績，股價表現都很優。大致上短線只要費半守在三千點之上就屬強勢。而那指有蘋果、臉書、微軟等支撐，一一五○○點是強勢續彈關卡。標普及道瓊年線各在三二五○○點及四千點，在此之上偏多。

歐股原本今年強勢，卻在瑞信事件衝擊下，德、英、法都回到季線上下震盪，歐央持續升息，資金理應流向歐洲，就看弱勢的歐洲銀行股能否築底。亞洲中國宣布降準，釋放五千億人民幣，顯見中國經濟不振，深滬指數還在季線之上震盪，近期中國為救經濟，地方單位對汽車促銷亂了套，在補貼下幾乎都是賠錢賣車，未來還有房地產、外銷低迷問題待解決。

台股今年來表現可圈可點

國際油價下跌、美元指數拉回至一○三．五以下，對於台灣應較有利，不過電費調漲，不少公司獲利或被吃掉部分。當然台幣未大幅貶值，顯示外資並未持續外流，而台股今年以來表現相當強勢，至二十二日為止，全球主要股市費半彈幅超過二二％居冠，再來就是台灣的櫃買超過十七％，第三名是那指反彈大約十三％，台股上市指數反彈十一％，位居第四名。

外資逃離中國成為趨勢，另一方面則積極轉單台灣，尤其是半導體部分，對台灣電子業有利。再者，今年上市櫃公司配發股息都相當大方，預估大約將配出二．五兆元，對於台股低檔支撐有利。技術上，短線台股拉回最低至一五一八六點，在年線之上止跌，而後反彈，一五八○○至一六○○○點是大關卡壓力，必須有權值股配合才利突破向去年跌幅的三分之二約一六六二○點附近挺升。

最近一個月電子股最大焦點則在ＡＩ，台積電有輝達ＡＩ訂單加持，業績可望提前觸底。

最重要是ＡＩ相關度最高的矽智財族群創意及世芯ＫＹ，姿態相當高，創意在月初創下一二三○元歷史高價，國內投信積極鎖碼，後雖遇到主要客戶中國蘇州盛科被美國列入黑名單拉回；但是另一檔世芯，公司法說會中表示今年不排除營收挑戰八億美元，也就是較去年成長高達七成以上，法人預估今年ＥＰＳ有機會挑戰四○元，股價從千元以下直接要挑戰歷史天價一三二五元；M31亦創歷史新高；配合異質整合的愛普*轉強，整個矽智財族群陸續創新高代表資金向這邊集中。而高階製程檢測的穎崴，去年ＥＰＳ達三二．二二元，且今年前兩月營收七．四六億元，年增三六．九％，預估今年ＥＰＳ有機會向三八元以上挑戰，ＰＥ尚未達二○倍，也是法人認養名單之一。

網通股是箇中翹楚

此外，伺服器組裝及零組件的緯穎、嘉澤、健策、金像電也都是法人買進較多者。緯穎去年ＥＰＳ八一．○七元，高居上市櫃公司第二名，將配息五○元，該公司樂觀看好今年營運，前二月營收較去年同期成長四九．一％，ＥＰＳ有機會挑戰九○元以上，目前總市值約達一八二二億元，母公司緯創持有三七．六九％股權，相當於緯穎就貢獻緯創約六八八億元價值，折合緯創每股二三．一元，推升近期緯創股價頻創近兩年半來新高。而嘉澤近周股價也創歷史新高，顯見OpenAI推出的ChatGPT帶來龐大商機對相關供應鏈的貢獻。

網通股今年以來業績表現也相當優，智邦、神準、中磊、啟碁等，去年營收、獲利都大跳升，例如龍頭智邦ＥＰＳ十四．六四元，幾乎較前一年倍增，也創近八年來最高，今年將配息七．五元，而今年前二月營收年增三七．九％，在四○○Ｇ及八○○Ｇ訂單比重上升、毛利佳貢獻獲利，法人預估今年ＥＰＳ有機會進一步向十七至十九元推升，股價已逐漸站穩三百元，且總市值已達一七○○億元左右，若股價再上層樓至三三五元，總市值將超過一八○○億元，將是進入台灣五○的準候選人，屆時內外資將被迫加碼！至於啟碁去年ＥＰＳ七．九三元，也創近八年新高將配息五元，前二月營收年增約三○％；中磊去年ＥＰＳ七．五七元，將配四．五元，今年前二月營收年增三一．二％。上述網通公司無論是去年ＥＰＳ或今年營收成長都相當好。

面板大多頭總司令友達董事長彭浪表示，「最近見客戶的頻率變高了」，電視和ＰＣ都有急單。面板經過一年半的調整，庫存回到健康水準，預期面板景氣在四、五月落底，下半年會比上半年更好；驅動ＩＣ可望因為面板好轉、營收及獲利上升，以龍頭聯詠而言，獲利低點是去年第四季ＥＰＳ六．六四元，預估今年逐季向上，ＥＰＳ有機會向三○元推升。而天鈺去年ＥＰＳ為十六．四九元，預估今年首季ＥＰＳ有機會向二．五元挑戰，全年獲利力拚挑戰一個股本。再者近一年多來興起的電子標籤以及電子書，就是天鈺旗下子公司天德鈺也持續耕耘，天鈺在電子書領域當中，市占率約九成，至於在電子標籤領域，市占率估在二○％左右；另外，針對彩色趨勢之下，配合元太在重要客戶配合與推廣。看看元太積極被投信認養，顯見電子標籤是趨勢所在，有利天鈺營運發展，加上面板部分，今年展望應相當不錯。

傳產股分面，近期最熱門新聞就是電價將調漲，對於綠能、重電及儲能是重要題材。尤其台灣電網老舊，台電分十年實施的強韌電網計畫，預計將花五六四五億元預算，有利中興電、華城、士電、東元、亞力、大同等業績基本盤。目前重電在手訂單從三○億至一八二億元不等，今年業績肯定定成長。

綠能、重電及儲能是重中之重

尤其，中興電續接獲台電一六一ＫＶ及三四五ＫＶ超高壓氣體絕緣開關（ＧＩＳ）及民間企業訂單達一八二億元，加上統包工程，目前整體在手訂單金額二七二億元，預估中興電至二○三○年前訂單無虞。而中興電也是今年投信基金新的集中買進標的，去年ＥＰＳ五．二一元，創近八年新高，前二月營收成長三六％，預估今年ＥＰＳ有機會向六元以上挑戰，股價若有拉回九○元以下可注意。談到儲能一定會提到龍頭台達電，台達電持有在泰國上市的泰達電六三．七％股權，而泰達電如今是泰國股市總市值最高公司，高達一．二二兆泰銖（約一兆台幣），也就是換算成台達電持有的泰達電就價值約六四○○億元，相當於台達電每股二四六元，何況台達電在台灣及中國版圖及產業地位，股價算是不高。

軍工方面，在中國幾乎每天飛機或軍艦繞台威嚇下，美國正積極武裝台灣，台灣現在連陸軍都要派去美國受訓，而國防預算（加上特別預算）高達五三○○億元以上，不再是過去三千多億了。第一線的漢翔、台船一定受惠，漢翔股價逐漸站穩四○元之上，中線創歷史新高四七．四五元一定看得到。榮剛去年營收大幅成長四一％，ＥＰＳ四．四二元，較前一年的一．六五元大增。今年前二月營收續成長二九．五％，全年有機會向五元挑戰，股價不算貴。後起之秀是精剛，去年ＥＰＳ○．九六元，已是近八年最高，較前一年成長超過一倍，今年前二月營收成長高達一倍，看來頗有內容。

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