即將有第三家低軌衛星營運商Kuiper邁入商轉，將挑戰SpaceX、OneWeb的地位，而今年的衛星展更是眾「星」雲集，台灣參展業者比往年更熱絡，凸顯出台廠競爭力。

Satellite 2023被視為全球規模最大的衛星展，三月十四至十六日在美國華盛頓盛大舉行，經濟部工業局與國科會轄下國家太空中心攜手，帶領十四家台廠參展，組成「Taiwan Space台灣形象館」，多家關鍵零組件、次系統領域業者也展示旗下最新技術規格產品，終端設備系統整合能力，二一年因為疫情以線上舉辦、二二年回歸實體、今年則從九家廠商擴大至十四家台廠組團參與，顯示此波衛星商機下，台廠所扮演的供應鏈角色已愈顯重要。

營運商Kuiper發射獲准

全球四大低軌衛星運營商巨頭中，馬斯克領軍的SpaceX和英國政府、印度Bharti集團聯合營運的OneWeb在去年開啟了商用衛星時代。目前由SpaceX的四一○五顆衛星發射數及四○萬用戶領先群雄，已在美國、德國、英國、法國、巴西及澳洲等地開啟商用服務，OneWeb也在去年十月重啟發射計畫後，至今已有五四二顆衛星發射上太空，亞馬遜旗下Kuiper以及加拿大老牌衛星業者Telesat商轉時程則訂在二○二六年。

由於疫情影響到發射時程，Telesat已遞延至二○二五年，衛星數量也縮減，亞馬遜Kuiper最新的消息是向ＦＣＣ（美國聯邦通信委員會）取得更多衛星發射許可，已獲准最多可發射三二三六顆衛星，而亞馬遜最快將於二四年發射第一顆低軌衛星，並同步與客戶進行商用測試；此外，亞馬遜也在今年推出三款消費型天線，以最低每組不到四百美元對應SpaceX的五九九美元天線，以更低的成本欲瓜分低軌衛星的市場。這些營運商從現有布局來看，包括衛星傳輸速度的提升、移動載具服務都是發展的方向。值得一提的是，亞馬遜因旗下尚有雲端運算平台ＡＷＳ等業務，因此不只是衛星網路，業內人士觀察到，亞馬遜極有可能藉由低軌衛星擴大對雲端服務的業務，另闢蹊徑切入物聯網市場。

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此外，低軌衛星通訊成為市場新應用，已在去年蘋果新手機功能出現，今年低軌衛星則隨著ＭＷＣ展再聚焦太空運用通訊技術、Satellite 2023開展使熱度持續發燒。（全文未完）

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