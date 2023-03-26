根據《財訊》報導，友達光電利用台中二期廠區高達250坪的空間，規劃「2023智慧友達展」首度開放，集結友達智慧製造的經驗，以友達數位、友達宇沛以及能源事業總部三箭齊發，讓友達不再是一家面板公司。友達董事長彭双浪更直接喊話，2025年來自非面板事業的營收，要達到二成以上，成為友達的第二條腿。

為降低面板營收的比重，友達近來積極掊養小金雞，其中，由友達百分之百投資子公司友達數位、友達宇沛以及旗下的能源事業總部的營運表現亮眼，去年已占集團營收比重達14%，換算金額高達345億元之多，其中太陽能事業去年營收突破200億元，年增70%，營業利益率9%，從過去的虧損包袱變成的獲利小金雞。

《財訊》報導指出，友達於2008年成立友達能源事業部，在太陽光電案場的建置擴及全台政府機關、公有房舍、學校、滯洪池、工業廠房、科學園區及畜牧設施等逾410處電廠，尤以屋頂型建置光電量近200MW，為全台最大屋頂型電廠專案實績；預計2023年累計完工建置光電裝置量將超過500MW，將躋身全台前5大光電系統建置商之列，值得一提的，當中的400MW電廠均由友達持有。

第二家公司，則是在2017年成立的友達宇沛，最早是因為友達將自家龍潭廠100%水回收的技術，要對外輸出而成立的新公司。友達宇沛2020年營收4億元，去年近13億元的營收，2020~2022年營收複合成長率76%。近來，南台灣再度爆發缺水問題，加上節能減碳的需求持續發酵，友達宇沛今年營收成長率將維持70%以上，獲利也將持續增長。

《財訊》也發現，有鑑於碳盤查商機可期，吸引許多業者投入，友達宇沛自主研發了碳管理平台「ACA Carbon Agent」，進行碳排數據盤查及提供「淨零建築解決方案」，利用智能樓宇管理平台的環境數據蒐集，協助電子五哥等系統大廠透過數位化輔助排放源鑑別管理、分析及碳排放量計算，提高碳盤查效率50%。

友達宇沛總經理李孝忠表示，以前客戶要花半年才能盤查出來，現在縮短到3個月，而且還能幫助客戶如何做到節能減碳，目前該解決方案已落地到13種業態，獲得30家客戶導入採用。

《財訊》報導指出，如何將廢棄物變成有價值的材料，也是友達宇沛的強項。舉例來說，半導體晶圓廠的生產製程會造成廢水，處理廢水的過程中進而產生有機汙泥，最後這些有機汙泥會被清運掩埋，當成廢棄物處理，但友達宇沛運用化學能及物理能將有機污泥水解破壞，減少廢棄物，並較傳統設備節能50%。