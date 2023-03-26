央行近日升息半碼，若從去年3月連續5度升息算起，累計至今已升息達3碼，房貸正式進入2％時代，首購族的地板利率也從現行的1.935％提升到2.06％，甚至有大型行庫主管指出，若在1.31%的利率起漲點買房，現在利息負擔已狂漲57％，等於快要6成。對此，入口網站《Yahoo》發起網路民調。

截至25日晚間10點30分，有超過2200人參與此投票，針對「央行升息、房貸利率上揚，對你的影響大嗎？」的題目，認為「影響極大」的民眾有36.0%、而抱持「有所影響」態度的人有20.2%、覺得「影響甚微」的民眾有8.2%、表示「毫無影響」的參與者有13.5%、另「沒有房貸」占19.2%、剩下2.9%為「不知道／沒意見」

而在「央行升息後，你的消費習慣會有所改變嗎？」一題上，認為「有，變得保守」的民眾有53.5%、「有，變得大方」的人則為4.0%、覺得「沒有改變」的網友有38.5%、剩下「不知道／沒意見」占4.0%。

對於台灣房市前景，合庫金主管24日在法說會中表示，因央行及政府各部會對房市管控措施持續，且地緣政治風險、經濟成長率下修、股市震盪等因素，再加上央行五度升息，都使得房市觀望氣氛濃厚，在買賣雙方對價格的差距持續增大下，預估今年房市會呈現量縮、價向下的狀況緩修。