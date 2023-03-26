國民黨中常會定調徵召提名2024年總統人選，據了解，有意採協調式民調進行徵召，目前人選納入新北市長侯友宜與非黨員等。近日就有一份最新民調指出，對於國民黨2024採用「徵召制」，有1223位民眾認為「贊成，避免分散資源與票源」，僅有864位民眾認為「反對，應開放初選公平競爭」，許多網友看完後紛紛直呼「侯友宜會贏」，引發討論。

入口網站《Yahoo奇摩》23日起，對於「國民黨2024總統提名採徵召制，你的看法是？」進行了網路民調，截至25日晚間23時，已有2087人參與投票，有1223位民眾選擇投「贊成，避免分散資源與票源」，僅有864位民眾選擇投「反對，應開放初選公平競爭」。

參與投票的網友紛紛幾乎都留言「無所謂重點要贏」、「侯侯做代誌」、「避免分散資源」、「侯友宜合民意」、「避免讓民進黨見縫插針」、「檯面上的幾人都不會贏侯」、「能贏才是重點」、「非常時期，當然要用非常手段！」、「侯友宜才能贏」、「派出最強母雞」、「贊成，避免分散資源與票源」、「找到對的人才是最重要」。