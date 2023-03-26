前臺大政治系教授、前國家安全會議副秘書長楊永明。（取自楊永明臉書）

對於美國前白宮國安顧問歐布萊恩建議百萬台灣人手持AK-47步槍捍衛家園，前臺大政治系教授、曾任國家安全會議副秘書長的楊永明質疑，台灣要準備打焦土戰爭與代理戰爭嗎？

美國前白宮國安顧問、全球台灣研究中心（GTI）「美台關係工作小組」主席歐布萊恩（Amb. Robert O'Brien）20至24日訪台，對於如何嚇阻中共對台的意圖，歐布萊恩建議效仿中東歐國家訓練平民使用武器，「當有百萬台灣人手持AK-47步槍捍衛家園，中共領導人就可能重新評估是否侵台」。

對此，前臺大政治系教授、曾任國家安全會議副秘書長的楊永明質疑，台灣要準備打焦土戰爭與代理戰爭嗎？歐布萊恩的「全民學AK」驚人之語，要讓台灣成為「AK47島」，簡直是少見的國安癡話！

楊永明指出，歐布萊恩身為美國川普政府的前國安顧問，但卻對共軍裝備知識嚴重不正確，共軍早在上個世紀已經換裝AK47，現在使用多款其他自製步槍。

楊永明認為，歐布萊恩的建議是讓台灣採取城鎮戰、巷戰的焦土戰略，讓台灣人上戰場對抗美戰略競爭敵手，這就是代理戰爭的思維戰略。

楊永明強調，面對台海的緊張情勢，加強國防有其必要性，「如果備戰而不避戰，則最終可能付之一戰！」如果美國政客一昧主張焦土戰爭、城鎮戰爭，卻不鼓勵兩岸增加溝通與互動，對台灣民粹政治火上澆油，台海情勢將更加危險。