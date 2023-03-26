美國佛州一所學校的校長日前因家長投訴被迫辭職，投訴事由倒是見仁見智，值得討論。校長讓6年級學生在藝術課堂觀看米開朗基羅傳世雕塑大作「大衛像」，家長認為這是讓孩子接觸色情內容。

美國佛州一所學校的校長在藝術課堂上給六年級學生看完整的「大衛像」而丟了飯碗。

遭家長投訴的課堂主題是文藝復興時期藝術。眾所周知，米開朗基羅（Michelangelo）的作品「大衛像」（statue of David）是這個個時期重要作品，在西方藝術史上極具分量。「大衛像」高5.17公尺，雕塑的是《聖經》故事裡殺死巨人歌利亞（Goliath）的大衛，全身赤裸未著寸縷，由米開朗基羅在1501年至1504年完成。同時代的史學家喬爾喬瓦薩里（Giorgio Vasari）稱讚大衛像「超越」此前任何塑像。

參加這堂課的是佛州塔拉赫希古典學校（Tallahassee Classical School）11歲到12歲的學生，校長卡拉薩奇雅（Hope Carrasaquilla）在堂上介紹的藝術作品除了「大衛像」，還包括米開朗基羅的畫作《創造亞當》（Creation of Adam）、波提切利（Botticelli）的《維納斯的誕生》（Birth of Venus），兩幅名畫的人物也都光著身子。

豈料，有學生家長就課堂內容投訴校長卡拉薩奇雅讓孩子接觸色情內容。學校董事會下達通牒之後，上任不到一年的卡拉薩奇雅只能辭職走人。

到訪義大利佛羅倫斯，「大衛像」是必賞藝術品。圖為2015年時任德國總理的梅克爾（左）與義大利總理倫齊在大衛像前召開記者會。（資料照／美聯社）

董事會主席畢夏普三世（Barney Bishop III）接受美國網媒《石板》（Slate）訪問時表示，校長去年向家長發送通知、事先提醒學生會在課堂上看到米開朗基羅的「大衛像」；到了今年，校長卻沒有比照辦理。畢夏普說，這是「極其嚴重的錯誤」，而且「家長任何時候都有權利知道子女在課堂上會接觸到有爭議的主題與圖像」。

畢夏普說：「本校不會讓幼稚園學生看到完整的『大衛像』，二年級學生亦然。完整的『大衛像』要到某個年齡才適合展示，對此我們會找出答案。」