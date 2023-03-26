資深媒體人許聖梅今年1月初收工後不慎跌倒，使膝蓋軟骨碎成兩半，一度只能靠輪椅代步，在休養一個月後，便強撐身體不適復工，被旁人議論愛搶錢，近期又遭酸民譏諷未化全妝「長得像鬼」，讓許聖梅忍不住感嘆：「難以想像會有人惡毒到這種地步。」

許聖梅表示自己已開始復健，雖然是條漫長的路，但會盡力讓生活回到正軌，接著話鋒一轉，提及自己有嚴重青光眼，長期點眼藥水有後遺症，為了避免嚇到大家，都會盡力用妝去遮，但迫於腿斷掉，遇到有些通告的化妝間在地下室，便無法上下樓，加上並非所有化妝師都能上來幫忙，導致有時沒化好完整妝容，沒想到因此嚇到部分人，對此她承認是自己的問題。

不過卻因此有酸民反應她在鏡頭前「長得像鬼」，或看到臉書美顏過的照片說：「長得像蔡天鳳」，讓許聖梅相當納悶：「我真想跟留言的妳討教一下，妳哪隻眼睛覺得我像蔡天鳳？」雖說如此，許聖梅表示大家不用安慰自己，因為她看過更毒的話，「只是難以想像會有人惡毒到這種地步」，不過為了避免再有人說她像鬼，已盡力在25日成功上下樓梯，開心直呼：「人就是不能被剌激，我覺得我現在可以去跑半馬了。」

最後許聖梅坦言長得像鬼一點也不可怕，但酸民的心態有問題：「明明是人，為何讓自己活在地獄呢？雖然妳已經躲起來，但這種詛咒對妳很傷，為妳祈禱」，接著透露現在的心情：「這世界原本就充滿了各種虛情假意過度包裝和美化自己，哪些才是真實的呢？我眼睛和腳都壞了，但我幸福，我快樂。」