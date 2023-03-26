每個男性擇偶條件不一，有人注重外表，有人注重身家，而一般人對空姐印象都是顏值高、氣質好，是男性最理想的對象。但近日有百萬YouTuber調查後，發現男生最想娶的不是空姐，也不是護理師，竟然是老師，結果引發網友討論。

一名女網友在Dcard分享YouTuber《77老大》的影片，表示自己是個老師，對方認識自己的時候，都會說「老師好、妳一定很有耐心」等，言談也會特別拘謹，但其實自己私下也很喜歡開玩笑，講講幹話，躺在沙發上耍廢。

女老師意外成為男生最想娶的對象第一名。(示意圖／shutterstock)

原PO表示，詢問非業界的朋友，許多人的確都說，老師是長輩最喜歡的職業之一，都有乖巧穩定的印象，不知道大家看法如何？她也強調，職業非斷定一個人的價值，相處得來還是最重要的。

文章也釣出許多老師們熱烈討論：「遇過的長輩真的都蠻喜歡老師這個職業的，覺得溫柔乖巧，薪水又穩定」、「我聽到老師好三個字就翻白眼，又來個不會聊天的...」、「可能覺得我們能賺錢，又能教小孩吧」、「男生們好像會比較喜歡高中老師，覺得國小老師太囉嗦」，更有人坦言對這個結果很訝異：「看到第一名太意外，我每天都在吼學生耶」，還有男生留言：「喜歡老師，因為覺得反差很大很可愛」、「男老師的話就沒有女生想選了，哭哭」。

不過也有不少人持反對看法：「女老師很會教小孩我持否定態度，都很強勢又自以為是」、「男友媽媽就是高中老師，看不起我學歷，整天碎碎念，還說我長相看起來就很愛玩」、「只有普男喜歡吧，我在學校教書完全不會想跟女老師談戀愛」。