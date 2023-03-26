【愛傳媒簡秀枝專欄】烏俄戰爭歹戲拖棚，俄羅斯威嚇使用原子彈，引發世人緊張，人神共憤之餘，人在羅馬的台灣藝術家曾美禎（1977-）以版畫創作《廣島I、II》，借古諷今，提醒世人不要讓原子彈摧毀家園的悲劇重演。

拉拔4手足長大成人的至愛母親，晚年卻因情感挫折、脊椎受傷、憂鬱症惡化下，走上絕路。母女情深，緣盡情難了，最後選擇以易經探索，作為追憶亡母的精神救贖。

一頭栽進「木口木刻版畫」，作品獲得英國皇家版畫協會（Royal Society of Painter-Printmakers）年度海外獎、最佳作品獎肯定，《紋字風景系列》不啻是敲開國際一線藝術家的幸福符。

台灣旅居義大利版畫家曾美禎，在一項國際交流展中，贏得掌聲，成為不折不扣的台灣之光。

今年46歲的曾美禎，是台灣花蓮人，求學、創作、定居在羅馬，超過20年，愛藝成痴，選擇「木口木刻版畫作為終生志業，孜矻經營，精益求精。尤其承受台灣與義大利的雙重感情，無時無刻都希望在台義對話、交流上，作出貢獻。「若比鄰─臺灣、義大利版畫藝術雙個展」 成為曾美禎疫後重生的代表作之一。

「若比鄰─臺灣、義大利版畫藝術雙個展」 在義大利羅馬「國立版畫研究所」博物館舉行，來自台灣的曾美禎，與義大利籍版畫家本蒂文嘉（Maria_Pina_Bentivenga） 代表展出，共同提供30件作品。本（3）月23日，舉行開幕典禮，典禮由該研究所館長莫拉·皮喬 （Maura Picciau）主持，我國駐義大利代表處代表蔡允中、駐教廷大使李世明，以及當地藝文人士與僑界代表參加。

這個由文化部駐義大利代表處文化組、羅馬「國立版畫研究所」，以及「曾美禎版畫工作室」等3方，共同舉辦的「若比鄰─臺灣、義大利版畫藝術雙個展」，自3月24日起至4月30日在「國立版畫研究所」展出，由台灣、義大利版畫家曾美禎、本蒂文嘉，帶來30件作品，透過東、西版畫技法、線條美學、哲學思維，促發藝術對話與文化共鳴，意義不凡。展覽期間，更規劃藝術家交流工作坊、藝術家與策展人導覽，以及展覽畫冊發布會等推廣活動，讓參展民眾，體驗台義版畫藝術交融的獨特魅力。

蔡允中說，為推廣台灣優質版畫藝術，這次特別與隸屬於義國文化部美術總局的國立版畫研究所合作，並由義大利知名策展人貝齊斯（Michela Becchis）策展，主題取自二戰詩人維托里奧·塞爾尼 （Vittorio Sereni，1913-1983）同名詩集「若比鄰」，表達以版畫藝術展，作為台義雙向文化對話平台的重要性，也為今年的交流合作，揭開序幕。

蔡允中特別感謝曾美禎的發想策劃，並藉助她長期在台灣與歐洲，推廣版畫藝術的合作經驗與人脈資源，得以順利圓滿舉行。

蔡允中認為，該展覽可望為今年台義雙邊文化交流，揭開序幕，透過這個展覽，讓義大利民眾＇更認識台灣開放自由，與獨特的文化主體性，促進當地藝術界認識台灣版畫家的創作實力及作品內涵，促發更多元面向的對話與合作，進而擴大開展台義交流。

「國立版畫研究所」館長莫拉·皮喬也表示，舉辦跨文化的藝術對話主題性展覽，臺灣與義大利雖看似遙遠，但兩位藝術家在展現視覺藝術與版畫創作美學，卻有相似之處，都以嚴謹態度，與細膩情感，詮釋自然風景。

莫拉·皮喬特別強調，這次與駐義代表處共同簽署合作協議，籌辦版畫特展，對於未來拓展台義文化合作面向，立下重要里程碑。 「若比鄰─臺灣、義大利版畫藝術雙個展」 除了在國際版畫界頗負盛名的台灣藝術家曾美禎外，還包括義大利藝術家 本蒂文嘉 （Maria Pina Bentivenga ），這位長期任教於羅馬美術學院，擅長以腐蝕版創作雕版畫，對義大利近代版畫家的養成，影響甚鉅。曾美禎及本蒂文嘉，都具備豐富的國際參展經驗，在版畫界頗負盛名，她們的版畫創作，表現獨具風格，分別代表著東、西方的美學思維、版畫技法，以及文化涵養。

莫拉·皮喬同時認為，這回兩人共展出30件版畫作品(部分為組件裝置作品)，她們「以線條展開對話」、「對話展開關係」的策展手法，呈現兩位藝術家在東西方不同的地理與文化背景薰陶下，呈現出的哲學思維、美學共享，以及共鳴效應，彌足珍貴。

這次台義版畫藝術結合聯展，呈現台灣藝術與西方藝術融合，吸引眾多藝文人士、僑界、熱愛藝術的民眾，前來觀展，並給予高度好評，對於版畫藝術能將東西方如此完美結合，驚嘆不已。

這回曾美禎在展覽中，以15幅作品作呈現，其中包括得獎舊作，也有反應時勢的反戰新作，更有她母女連心，緣盡情未了的易經探索等3個系列：

1、以烏俄戰爭為創作靈感的《廣島I、II》

2、追憶亡母，情緣救贖的《易經八卦－兌卦（澤）》

3、榮獲英國皇家版畫協會「年度海外獎」、「最佳作品獎」的《紋字風景系列》

走上藝術的不歸路，曾美禎意志十分堅定，24日下午，透過長途電話，接受採訪，她娓娓敍述往事，搞不清楚是命運選擇她，還是她創造命運，不過，彷彿水到渠成、命中註定的。

在花蓮經營大理石生意的父親曾信雄，一直捨不得女兒當藝術家，因為早年台灣前輩藝術家，沒有不過窮日子的，力勸女兒念外文系，因為外文系出路多元，就業容易，薪水也高，甚至可以幫忙拓展家族事業，把大理石賣到國外去。

可是曾美禎話只聽一半，她順從父親的意見，進入輔仁大學外文系就讀，但她滿腦子還是嚮往文藝復興發源所在的歐洲，因此偷偷到校外補習義大利文。大學畢業後，堅持飛歐洲，在義大利翡冷翠再補強一年的義大利文，就硬著頭皮，擠美術學院的窄門，2001年如願考上翡冷翠美術學院（Accademia di Belle Arti di Firenze）。一年後，更嚮往古文明集中的羅馬，也順利轉學到羅馬美術學院，當時主修油畫、副修版畫，她非常幸運，直接向羅馬學院「木口木刻」名家弗朗切斯科·帕里西 （Francesco Parisi，1972-)學習版畫，從此學出興趣來。2006年畢業時，她捨棄油畫，全力發展「木口木刻」版畫。多年摸索下來，卓然有成，因此，她把工作室設在羅馬，也置產買房長住，立志成為出色的國際「木口木刻」(woodlock or wood engraving)版畫家。

從2000年負笈義大利深造、2006年畢業，其間返台就業4年（2007-2011），曾在輔大義大利系，以及北藝大共同科目任教，後來又在藝術創作的召喚中，回到羅馬，埋首於她念茲在茲的版畫創作，偶爾教教瑜珈、作作口譯工作，努力保持生活上的平𧗽，也讓自己收入增加，作息游刃有餘。

提起版畫創作，台灣以傳統版畫為主，線條較粗曠，畫面的陽剛味十足，至於陰柔細緻的「木口木刻」版畫，在台灣並不普及。

至於什麼是「木口木刻」版畫？！原來是使用橫切面木版（傳統版畫是縱切），材質較堅硬，必須以銅版用菱形雕刻刀創作，推刀推出輪廓，畫面黑底白字是其特徵。因為砧板般的切面，版面材質堅硬，可雕出穩定而細緻的曲線，更能以細密線條，表現明暗調子，其中，素描線條，景深效果，人物細微肌膚，在創作上可能性極強，可以把人、事、物，透過纖細線條，表現得淋漓盡致。

當曾美禎一頭栽進「木口木刻」版畫，有一天，她的《紋字風景系列》作品，獲得英國皇家版畫協會（Royal Society of Painter-Printmakers）年度海外獎，以及最佳作品獎肯定，彷彿讓她在羅馬版畫界，取得專業門票，逐漸佔上重要一席地。目前她還是該協會唯一的台灣會員。

在求學期間，曾美禎在一次野外露營活動中，認識了任職觀光業的義大利籍男友雅吾柏 （Ubaldo Iaccarino），經過多年交往，於2013年修成正果，共組家庭，2016年兒子曾意果 （Igor Iaccarino）誕生，讓小家庭生活，在忙碌與充實中推進，成為藝術家的夢想，不曾遠離。

然而，讓她刻骨銘心的是，至愛的母親張淑鈴，因憂鬱症於2015年驟逝。一生恪守傳統禮教，相夫教子、刻苦耐勞，拉拔了她們4兄姐長大成人，也十分開明尊重孩子的性向發展，尤其支持她的藝術夢想，經常以收藏為由，付錢買她作品，以公開方式維護藝術家自尊，又暗地資助女兒生活所需，可以專心創作。

當她的藝術創作，越來越順遂，知名度也逐年提高，有了更多揮灑空間，然而，風欲靜而樹不止，子欲養而親不在，曾美禎不捨母親最後的折磨，更感念母親一路的栽培與支持。就在失去母親的劇痛中，她懷孕了，翌年兒子曾意果（Igor Iaccarino）誕生，她把兒子視為亡母，送給她的最後禮物，也是生命繼起生生不息的象徵，知足感恩，她隨時提醒自己，抖落悲情，樂觀迎未來。

午夜夢迴，她思念至愛，總是希望能為亡母再作些什麼，由於母親生前喜歡抄心經，曾美禎恍然大悟，開始研究心經，並以易經創作。易經共有64卦，目前她已完成6個卦象，未來的日子，她要化整為零，逐步完成其他的58卦，作為追憶亡母的救贖，至真至性，緣盡情難了，思念之心，汨汨無期。

俄羅斯入侵烏克蘭，一年有餘，讓無辜百姓生活在烽火之中，驚恐無助，尤其專制政權，不斷以使用原子彈，作為威脅，世人的恐懼喟嘆，與時俱增。

人在羅馬的曾美禎，對烏俄戰爭，深痛惡絕，就像1937年，德國空軍及義大利皇家空軍在內戰時期，對格爾尼卡城進行人類歷史上首次地毯式轟炸一樣，畢卡索忍無可忍，創作《格爾尼卡》巨作，86年後的今天，曾美禎也要以藝術的力量，向致烏克蘭致敬，同時發出不平之鳴，她透過木口木刻版畫創作，適時提醒世人，日本廣島原子彈爆炸，造成城毀人亡，焦土煉獄的夢靨，70多年前的殷鑒不遠，21世紀的現代人，怎可再重蹈歷史覆轍。

曾美禎首度對外展出的2023年新作《廣島I、II》等，正是反映國際局勢、反獨裁，挺正義的俠女性格外，「木口木刻」版畫的纖細線條，凸顯台灣藝術家版畫技法純熟、創新與巧妙融匯東西方美學涵養的創作實力，《廣島I、II》，參與展出，果然立即受到各方矚目。

值得一提的是，位於義大利知名特雷維噴泉（Fontana di Trevi）後方的國立版畫研究所博物館，一直是版畫藝術界的最高殿堂，版畫藝術家能在此處展出是無比榮耀，國立版畫研究所博物館充滿濃濃藝術氛圍。

該館是義大利版畫最重要的研究中心，也有榮譽權威象徵的展示空間。15、16世紀以來，義大利的版畫大師，無不以進入該博物館展覽為榮，今年百歲人瑞級的義大利國寶藝術家圭多·斯特拉扎 （Guido Strazza ，1923-）慶祝他的百歲回顧展，就在國立版畫研究所博物館舉行，強調標制性的榮耀輝光。該展覽，對46歲的曾美禎來說，簡直是跳級式地沾光，一來，藉機展現她大半生的個人學習經驗與創作成果，既呈現東方觀點，更希望在羅馬的歷史古城裡，引發更多的古今新舊對話，包括版畫技巧、線條藝術、美學思想，東西方哲學價值觀等等。

另外，紙張，是承載版畫藝術印製上，優劣成敗的臨門一腳，至為重要。投入版畫創作以來，曾美禎為了覓尋合適的創作紙張，跑遍全世界，包括日本、韓國、德國，她不斷嘗試，當看到先進的韓國，已經發展出手工造紙機器時，她羨慕不已，但以她專攻的「木口木刻」版畫的細緻質感為例，反而對於台灣手工紙，最有好感，更能呈現肌里美感。這回在展覽現場，曾美禎羅列了她在台灣發現的優良手工紙，包括埔里雁皮宣、廣興紙場、長春棉紙行、鳳嬌催化室拓印紙，換言之，曾美禎不只要呈現她嘔心瀝血的版畫創作成果，更要為家鄉的台灣，行銷「好用得不得了」的版畫專用、台灣手工紙，一箭雙雕，愛鄉愛土，不落人後。

曾美禎目前由英國皇家版畫家協會藝廊 （Bankside Gallery）以及台灣日帝藝術（Helios Gallery)代理作品，由於創作風格獨特，市場反應不俗，這回頂著台灣與義大利雙方合作的難得機會，又有台灣之光的大桂冠，讓兩家畫廊在國際行銷上，事半功倍，成為典範。

作者為典藏雜誌社社長

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