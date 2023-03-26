馬英九前總統任內最後提名的黃虹霞等4位大法官即將在今年9月任期屆滿，總統蔡英文日前成立大法官提名審薦小組，展開提名作業，遭藍營指責蔡英文在8年的總統任期內，提名全部15位大法官，形同全體大法官們將與蔡英文政府「黨政同步」，綠營則反咬大法官任期紊亂是馬英九當總統時造成的，雙方吵得不可開交，不過學者和資深司法界人士認為，憲法增修條文才是造成蔡英文可提名全體大法官的原因，呼籲修憲或修法，才能避免爭議。

陳水扁前總統在2007年9月間提名4位大法官遭泛藍陣營封殺。（圖／報系資料照）

專研憲法的政治大學法學院副教授廖元豪指出，早期《司法院組織法》規定大法官任期為9年，而且可連任。不過2000年通過的《憲法》增修條文第5條規定「大法官任期8年，不分屆次，個別計算，並不得連任」。因此，一位總統若能連任，8年任期內都有機會提名全體15位大法官。「這是一個數學問題」，廖元豪解釋。

「除非總統提名的大法官被立法院否決才無法填滿！」廖元豪指出，上述例外發生在2007年前總統陳水扁執政期間，當時政治環境是朝小野大，在立法院占多數的在野黨否決了陳水扁提名的4位大法官，否則如果依照繼任的馬英九總統或現任的蔡英文總統，馬、蔡兩人都獲得連任，且所屬政黨在立法院都占絕對多數，當然都有機會和權力提名並任命全體大法官。

政治大學法律系副教授廖元豪呼籲，應以延長任期或提高立院同意權門檻等方式，避免總統提名全部大法官。（圖／黃耀徵攝）

對於綠營指責這是當初馬英九執政時期，面對大法官任期中辭職的前司法院長賴英照等人，要求繼任大法官做滿8年任期，才會導致現在的結果，廖元豪一樣認為這是憲法增修條文設計所致，他指出，《憲法》增修條文第5條明文規定「大法官任期8年，不分屆次，個別計算，並不得連任」。因此「這是憲法與數學的正常結果，不怪蔡也不怪馬！」

廖元豪建議，如要改變現況，可以透過修憲方式，把總統延長為8年、10年、甚至12年，這樣可以避免總統拿下全部的大法官，不過這樣做有兩大缺點，首先是修憲很困難、門檻比較高，另一是不容易找到適合的學者願意被提名為大法官，因為如果任期延長，在目前大法官年輕化的趨勢下，大學法律系教授幾乎都不願意在犧牲終身俸的前提下，65歲前就辭去教職當大法官，這樣大法官就無法吸引學界優秀人才。除非修憲像美國聯邦最高法院一樣，讓大法官變成終身職，「這也是一種選項」。

既然修憲不容易，因此廖元豪建議，可以透過修法，將立法院對於大法官的同意權提高為2/3的立委通過，使得大法官的任命至少有較高的「社會共識」，減少大法官人選的顏色色彩，也避免人們產生大法官有黨派傾向的誤解。

一位不願具名的資深司法界人士則建議，只要修憲把大法官任期延長為9年，而且規定日出條款，將施行日期往後訂，例如2030年、或2050年施行，這樣不但連任的總統無法提名全體大法官，還可以避開目前藍綠惡鬥、各有盤算的僵局，因為把施行時間大幅延後，在瞬息萬變的政治情勢來說，誰也沒有把握能在多年後占有執政優勢，可能是藍綠都能接受的模式。

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