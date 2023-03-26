樂團「Tizzy Bac」推出新專輯《Human Error》，這是貝斯手哲毓在2018年癌症過世後，首次由主唱惠婷及鼓手前源兩人打造的作品，談到夥伴的離開，惠婷表示這輩子的成就及喜怒哀樂都是與哲毓一起度過，「所以我會把他的死亡跟自己連結在一起，覺得我每一天都是多活的，更仔細度過每一天的生活，努力做到就算我明天突然離開也不會後悔。」

前源則說到了這個年紀，要開始面臨生離死別，透露在哲毓之前，就碰過跟他年紀差不多的朋友離世，因此他對死亡沒有太大的恐懼，反而很珍惜與哲毓相處的最後時光，「哲毓一生病我們就陪著他，我覺得那兩年的時間很珍貴，是以前沒有的，因為他生病，我們又更緊密地在一起。」問及少了哲毓之後，是否有思考過樂團要不要繼續走下去？前源說本來沒想這麼多，但漸漸有了使命感，過去是3個人扛著這塊招牌，就算變成兩個人，也想繼續扛下去。

哲毓（右）2018年癌逝，他的離開對一同打拚多年的惠婷及前源影響很大。（圖／翻攝自Tizzy Bac臉書）

不過少了一個人，對惠婷及前源來說最大的難題就是要找到新的工作模式，惠婷表示過去3個人時可以投票表決，現在無法用這個方法，前源則說他們花了一點時間重新調整這個平衡，只要意見分歧兩人就會先暫停，冷靜後再繼續討論，惠婷也笑說：「我們本來就不是情緒奔放型的，只會在心裡微拍桌！」至於除了工作之外，平時是否會聊天？前源坦言以前太常待在一起，現在有了家庭，會比較想有自己的生活，惠婷則爆料前源當爸爸後開始會發出「呵呵呵」的笑聲，變得非常慈祥。

雖然剩下兩個人，但惠婷及前源仍決定繼續走下去。（圖／林士傑攝）

新專輯《Human Error》探討「人為錯誤」，惠婷表示大家看到錯誤會給予負面的反應，但身為人犯錯在所難免，因此他們想用幽默的角度看待這件事情。談到過往曾犯過的錯，法文系畢業的惠婷表示：「大學畢業時應該去國外看看，但我選擇音樂，雖然沒有到『犯錯』這麼嚴重，但如果重來一次，我可能會選擇出國，對人生或許會有不同的影響。」

惠婷爆料前源當爸爸後變得越來越慈祥。（圖／林士傑攝）

專輯中的歌曲〈濕狗雪克〉描述不要在意別人的眼光，惠婷坦言即使出道這麼多年，仍很難不在意外界的評論，至於最走心的一次，是剛出道時有人在網路上批評她的穿著很醜，讓她大受打擊，「原來玩樂團是要注重打扮的，後來稍微會留心一點，不然我早期是可以穿夾腳拖上台的。」前源則說他過去為金屬樂團的成員，後來又加入了英式搖滾樂團，歌迷無法接受他做比較柔和的音樂，懷疑他失去初心向金錢靠攏，讓他相當委屈，「我完全沒這個想法，那時候很在意．覺得很丟臉，花了一點時間調適心情。」

惠婷與前源都曾被外界評論重傷，只能慢慢調整自己的心態。（圖／林士傑攝）

此外，歌曲〈一條美妙的歌〉邀請浩子合作，惠婷及前源從以前就很愛看《食尚玩家》，惠婷更與浩子是同一屆的大學同學，「我是真心喜歡浩子的表演，覺得他是很帥的男人，而且他對音樂非常認真，寫歌時很直覺把浩子當成主角。」而前源聽到這首歌，認為很合適男女合唱，惠婷則說男生一定要是浩子，提出邀請後浩子真的答應，惠婷分享浩子工作時與平常搞笑的模樣大不相同，「浩子非常認真有想法，跟他合作就會知道他為什麼會成功！」

〈一條美妙的歌〉邀請浩子合作，惠婷與前源都大讚他對音樂相當認真。（圖／相信音樂提供）

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