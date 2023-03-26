美國太平洋空軍司令部指揮官威爾斯巴赫強調制空權的重要性，稱「殺艦武器」可摧毀解放軍的艦隊，並主張在台灣以東地區部署先進雷達。退役中將帥化民表示，開戰難道只有空軍在打、還是只有空軍在撐？「別在那裡吹牛了。」

帥化民25日在中天《前進戰略高地》節目表示，美國的優勢在於越南有金蘭灣、菲律賓有克拉克、新加坡有美國駐軍，這三個角是美國掐死中國大陸的地方，但現在金蘭灣沒有了，新加坡頻頻表示中立，所以美國優勢慢慢喪失。

帥化民接著指出，美國空軍稱要擊敗大陸的飛彈驅逐艦，但大陸下飛彈驅逐艦就像下餃子一般，速度又比造航母快，現在全世界飛彈巡洋艦艦數最多的也是大陸，「而且離家近，看誰能聚集最多的飛彈巡洋艦。」另外，他提到現在衛星這麼發達，美國航艦若千里迢迢從夏威夷、新加坡來，大陸難道會看不到嗎？

帥化民點出，美國空軍講這種話，是不是代表跟大陸正式開戰，但開戰難道只有空軍在打、還是只有空軍在撐？他不禁說，「別在那裡吹牛了，要嘛不打，一旦打起來，陸海空、火箭軍、飛彈都會參與，並不是派幾艘船就可以搞定，這是在做夢。」