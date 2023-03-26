2024年總統大選，新北市長侯友宜被視為國民黨熱門人選。曾幫前總統馬英九打過2008、2012年大選的國民黨前副秘書長、前組發會主委張雅屏表示，當侯友宜鬆口表達有意競逐大位，以及正式被國民黨提名時，這兩個時機點他的民調會再往上拉。

張雅屏在接受《中評社》專訪時表示，藍營支持者或偏藍的中間選民有個特性，當國民黨的爭議跟紛擾多了，就會覺得很煩、不想支持國民黨相關人選。不過張雅屏認為，當侯友宜鬆口表達有意競逐大位，以及正式被國民黨提名時，其民調會再往上拉，甚至有機會突破剛連任時的高峰。

張雅屏分析，侯友宜近期多個民調支持度都在20%上下，還算合理，差不多就是國民黨的支持度，當民進黨表現比較差時，其民調才會往上走，就如同他民調最高時，是在剛連任成功期間，當時民進黨的整體民調並不好。

另外，張雅屏提到，國民黨的強弱，現階段雖會影響侯友宜的支持度，但當侯宣布參選，國民黨的好壞影響對他而言有可能脫鉤，因為他本來跟國民黨距離就比較遠。

至於民眾黨主席柯文哲民調回升，張雅屏指出，當藍綠一旦對立激化，柯可能會被邊緣化，他現在民調回升，就是因為國民黨的氣氛比較不好。