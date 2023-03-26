中國大陸繼共享單車、共享汽車後，共享營運的時代也催化了另外一種交通工具的流行，就是共享電動自行車。（藍孝威攝）

中國大陸繼共享單車、共享汽車後，共享營運的時代也催化了另外一種交通工具的流行，就是共享電動自行車。除了騎士上路時自身必須遵守交通規則，製造商「哈囉電動車」在設計時，強制騎士必須完成安全帽解鎖並且戴好之後，才能啟動車輛，最大限度保護騎行安全。

2021年7月8日，天津哈囉電動車超級工廠正式落戶寧河區現代產業園區天寧工業園，項目整體滿產後預計年產值約60億元（人民幣，下同），創造稅收近億元，能創造2000個就業機會。

除了生產一般的電動車，工廠也和阿里巴巴旗下的「螞蟻森林」合作，生產共享電動自行車。由於電動自行車車速較快，大陸法規規定必須年滿16歲才能騎行，為避免兒童少年偷騎或是單車雙載，車輛設計了體重感應，太輕或太重都無法啟動。此外，工程師也設計了安全帽鎖，必須先解鎖、取出安全帽扣好，車輛感應到之後，才能啟動車輛。

按照協議，哈囉電動車超級工廠在寧河區分兩期蓋出8.8萬平方公尺廠房，建成後年產300萬輛電動車。其中，一期規畫2021年年末建設完成投產，2022年基本實現滿產；二期規畫將自建核心零配件供應基地並大幅提高智慧化生產水準。

哈囉電動車還將以超級工廠為基礎，孵化產品數位化和生產流通數位化的能力，帶動行業上下游創新發展，做大做強兩輪電動車產業集群。