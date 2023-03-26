根據鳥類在七里海停留的時間及居留狀況畫分，留鳥21種，旅鳥100種，夏候鳥34種，冬候鳥27種。（藍孝威攝）

天津市東北部的寧河區有一座「七里海國家濕地公園」，園區內一對黑天鵝在此「居留」已4年，候鳥變成了當地禽鳥。公園負責人表示，這是因為近年來天津市環境、綠化、植被發生了巨大變化，再加上人們愛鳥護鳥意識提高，七里海濕地保護區成了鳥類棲息地的天堂。

七里海是1992年經大陸國務院批准的古海岸與濕地國家級自然保護區，是天津最大的天然濕地，也是津京唐三角地帶難得的一片綠洲。七里海同時是鳥類從澳洲、東南亞前往東西伯利亞的重要驛站。

七里海警務站辦公室後方是一條蘆葦叢生的堤岸，草叢裡住了一對黑天鵝。公園負責人表示，2018年冬天候鳥遷徙時，七里海警務站執勤民警、輔警發現有一隻天鵝因翅膀受傷無法飛行而滯留當地，另外一隻天鵝則駐留在周邊，久久不願離去。經獸醫治癒後，這對黑天鵝沒有飛走，繼續在七里海住下來迄今。

此外，近日觀測發現，大陸國家一級保護動物白枕鶴大量出現在天津七里海。2020年以前，白枕鶴遷徙季極少現身天津七里海濕地，但今年已是白枕鶴連續4年於遷徙季出現在七里海濕地。與往年個位數數量相比，本次白枕鶴棲息種群數量多達140餘隻，創天津歷史新高。

根據鳥類在七里海停留的時間及居留狀況畫分，留鳥21種，旅鳥100種，夏候鳥34種，冬候鳥27種。瀕危或重點保護意義的鳥類有：大陸國家1級重點保護鳥類12種，包括白鶴、黑鶴、中華秋沙鴨、金雕、白肩雕、玉帶海雕等；大陸國家二級保護鳥類21種。

近年來，七里海濕地的濕地功能完整性、生物多樣性明顯提升，生態環境持續向好。與2017年相比，七里海水域面積增加1.5萬畝，鳥類增加至258種，許多候鳥從匆匆「過客」變成了常住「居民」。