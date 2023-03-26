台灣大甲鎮瀾宮、西螺福興宮、北港朝天宮都有媽祖神像至天津交流，供奉在天津天后宮。（藍孝威攝）

台灣大甲鎮瀾宮、西螺福興宮、北港朝天宮都有媽祖神像至天津交流，供奉在天津天后宮。（藍孝威攝）

天津天后宮是著名觀光景點，圖為園區內一隅。（藍孝威攝）

天津天后宮是著名觀光景點，圖為園區內一隅。（藍孝威攝）

天津天后宮是著名觀光景點，除了香客絡繹不絕，經常有學校來此進行校外教學。（藍孝威攝）

在天津，流傳「先有天后宮，後有天津衛」這麼一說。天津衛的意思，天是指天子，津是指渡口，天津得到明成祖朱棣賜名後，於同年設置了軍事部門，衛是指明朝的軍事建制。海峽兩岸都拜媽祖，媽祖文化成為聯結津台兩地的重要信仰。津台媽祖宮廟交流30餘年，目前天津天后宮供奉不少台灣來的媽祖神像。

媽祖信仰起源於中國沿海地區，被生活在傳統社會的中國人視為航海平安的保護神。元代隨著漕運的日漸興盛，媽祖傳播至中國北方的沿海地區，在渤海之濱的天津受到人們的崇信。清代天津詩人於豹文在《天后會》中就有：「翔鵾低映蛟宮水，繡帨遙連赤崁城」的描述，其中「赤崁城」指的就是台灣。

1990年，台灣北港朝天宮到天津與天津天后宮開展媽祖文化交流，開啟津台兩地交往交流的序幕。始建於元泰定三年（公元1326年）的天津天后宮，是世界三大「媽祖廟」之一，位於天津老城東門外海河三岔河口西岸、古文化街正中，是天津市現存最早的一處古建築群體，也是天津城市形成和發展的搖籃，因此曾有「先有天后宮，後有天津衛」的說法。

2019年天津天后宮五尊媽祖聖像赴台灣4市3縣11座宮廟匯親，台灣參與活動人數超過百萬。此外，台灣大甲鎮瀾宮、西螺福興宮、北港朝天宮都有媽祖神像至天津交流，供奉在天津天后宮。