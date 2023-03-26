對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，氣象局發布13縣市大雨特報，今（26日）北北基桃、新竹縣市、苗中彰投雲、嘉義縣市地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。氣象專家吳德榮表示，這波降雨會從今天持續到下周日，中間僅周三1天有空檔。

13縣市大雨特報。（翻攝自氣象局）

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，今日鋒面雨帶影響；中部以北及東半部有局部陣雨，南部有局部短暫陣雨的機率；北台灣明顯偏涼，其他地區稍轉涼。北部氣溫14至18度，中部17至23度，南部18至28度，東部17至27度。明（27日）鋒面雨帶稍減弱，各地區仍有局部短暫陣雨的機率，氣溫微升，北台灣仍偏涼、其他地區亦稍涼。

吳德榮表示，周二降雨減少，周三（28、29日）鋒面雨帶遠離，相對空檔；周二北部、東半部仍有局部陣雨，中南部局部短暫雨之後、轉為多雲時晴；氣溫略升。周三各地多雲時晴，東半部偶有局部短暫雨；氣溫明顯回升。

吳德榮表示，周四至下周日（30至4月2日）另一波鋒面雨帶通過，期間時而降雨、時有空檔，其逐日的時空分布，已超出模式準確模擬的理論極限，有很大的不確定性，故各國模式模擬不一致、且不斷調整，需持續觀察。