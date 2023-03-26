國民黨台北市第7選區（松山、信義）立委初選競爭激烈，原共有6人參與，但國民黨北市黨部昨（25）日宣布，除現任立委費鴻泰與台北市議員徐巧芯外，剩下4人皆被取消資格。對此，前立委蔡正元大讚北市黨部相當有魄力，他並呼籲接下來若有黨員投票，應取消人頭黨員的投票資格。

國民黨台北市黨部表示，費鴻泰、徐巧芯以外的4位參選人中，2人為費陣營人士、1人是徐陣營，而幕僚與民代老闆一起參與初選並無正當性，因此將他們的資格取消；另外，北市黨部指出，未曾聽聞麵攤老闆張宏森要選立委，因此認定他的資格不符。

蔡正元今在臉書發文說明，按照國民黨制度，黨內立委提名程序原則上是採納7成民調、3成黨員投票，但若有參選人獲得過半同意，就可不進行黨員投票，直接以全民調辦理。

蔡正元指出，近期有些參選人爲利用「過半同意」條款，找來人頭湊數，但此種方式對國民黨聲譽會造成重大傷害，他日前就曾公開主張，這股歪風應予以禁止。

而對於國民黨台北市黨部決定把人頭參選人剔除，蔡正元認為這是非常好的決定，他並呼籲，接下來如果有黨員投票，北市黨部更應該拿出魄力，取消人頭黨員的投票權。