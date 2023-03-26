大陸娛樂圈盛事「微博之夜」昨（25）日晚間於上海盛大舉行，現場眾星雲集被形容「演藝圈一半藝人都在上海」，可見陣容之豪華，其中劉詩詩、楊冪、劉亦菲、Angelababy(楊穎)四位頂流女星同框男神胡歌，除了楊穎外，其他四位一起合演過《仙劍奇俠傳》系列，胡歌領獎時更感性告白劉亦菲：「趙靈兒讓李逍遙成為了此時此刻最幸福的人！」

微博之夜盛典開始後，立刻流出一張世紀大合照，照片中分別是劉亦菲、胡歌、劉詩詩、Angelababy，除了Angelababy之外其他人都是古裝劇《仙劍奇俠傳》系列的主演群，這張五位明星同框照片更被稱作是「世紀同框」。其中主辦單位座位安排更是巧妙，男神胡歌坐在劉亦菲、劉詩詩和楊冪中間讓《仙劍奇俠傳》和《仙劍奇俠傳3》男女主角合體，引起高度討論。

隨後，胡歌與劉亦菲雙雙獲得微博KING與微博QUEEN封號，胡歌更在獲獎致詞時特別感謝劉亦菲，表示：「我們在仙劍奇俠傳中飾演趙靈兒和李逍遙。曾經許下過一個十年之約。趙靈兒當年的願望是希望所有人都能幸福快樂。或許是因為這個願望，讓李逍遙成為了此時此刻最幸福的人！」

此話一出，網友們紛紛熱烈表示：「我覺得這是全場最好的一段發言」、「胡歌一直很體面，很會說話，並且很真誠，他的劇看了好多」、「也算了我一樁遙靈心願、「有詩意有情懷還給微博面子，談吐大方得體內容也讓人感動，真的完美」、「光是看到他倆同框已經很難得了，今晚還一起上台領獎，遙靈真是我永遠的初心，多年以後再看還是很感動，最好的逍遙哥哥和靈兒。」