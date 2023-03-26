百萬YouTuber阿滴與滴妹以經營英文教學頻道打開知名度，而喜歡喝飲料的滴妹近年創立自己的飲料品牌，更拍攝知名外送平台廣告可見兄妹倆人氣相當高；日前滴妹受職籃「新北國王隊」邀請擔任開球嘉賓與「一日啦啦隊員」，可見她穿著球衣在場邊努力應援，展現出與平時不同的魅力。

滴妹日前擔任職籃「新北國王隊」的開球嘉賓，當中滴妹身穿OVERSIZE的國王隊球衣，下單身失蹤露出白皙長腿，開完球的她也與一旁的啦啦隊們在場邊熱情歡呼為球隊應援，且當對手台新夢想家的麥卡洛罰球時，滴妹更直接跪在地上賣力熱舞，使她下身黑影畢露，成功「干擾」對方罰球。

比賽結束後，滴妹在IG上曬出與新北國王的啦啦隊隊長Amber的合影，照片中滴妹以黑色大學Ｔ搭配白色百褶裙，可愛俏皮的模樣讓粉絲看到後留言直呼「好可愛」、「簡直是天賜啦啦隊」、「可愛死了」、「好美的啦啦隊滴妹」、「滴妹太Q」除此之外，文中滴妹表示，25日晚上6點「有體驗職籃啦啦隊的超～香～影片」更預告發片後會有更多幕後的啦啦隊滴妹應援照。

事實上，滴妹起初與阿滴共經營英文教學頻道，直到2016年創立個人頻道，內容多發布日常及生活化的影片，曾發行過個人單曲《最好的樣子》及《每一個我》，2020年創立手搖飲料品牌「再睡5分鐘」，開幕至今已有11間分店，更經常與連鎖超商聯名。