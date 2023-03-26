民進黨在2018年時決議施壓教育部，干預台大校長遴選，爆發台灣高教史上最大風暴的「卡管案」，民進黨立委柯建銘當時嗆台大前校長管中閔「不死也半條命」，遭告發涉犯《刑法》恐嚇危害安全罪，台北地檢署已正式將柯列為被告。不過擔任立委高金素梅義務選服主任的國民黨台北市前議員羅智強透露，過去司法只要碰到柯就會轉彎，希望北檢這次不是做做樣子而已。

2018年爆發卡管案時，管中閔僅在臉書寫下「I AM FINE」，隔日柯建銘就在媒體上要他「自行婉拒聘任」，還恐嚇「不然不死也半條命」，近日管中閔在臉書上回憶當年細節，讓此事再度被討論，曾任台灣高檢署檢察官的律師張熙懷向北檢告發柯涉犯《刑法》恐嚇危害安全罪，北檢收案後已將柯列為「他字案」被告，並指派檢察官偵辦。

「什麼叫囂張、什麼叫惡形惡狀？」羅智強昨（25）日在臉書表示，當正義公理遭政治綁架時，司法是最後一道防線，但實際檢視柯建銘過去「戰績」，涉入司法關說案時，北檢以無具體事證簽結；其兒子柯鈞耀涉毒品案時，北檢先以罪嫌不足不起訴，待毛髮驗出出大麻陽性反應後，又給予緩起訴，一舉成為司法奇案。

「善良人徬徨無措，邪痞者梟叫狼嚎！」羅智強說，希望北檢這次能夠鼓起道德勇氣詳查，而不是又一次做做樣子，輕率就簽結，「不要再讓司法遇到柯建銘就轉彎」。

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