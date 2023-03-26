東北季風及華南雲雨區東移影響，今天水氣更多，氣象局表示，玉山早上6點40分先下冰珠、7點05分出現降雪，飄雪10分鐘，之後還會斷斷續續下雪，並指出這是玉山氣象站設站80以來最晚的降雪紀錄。

氣象局預報員林定宜表示，今天玉山降雪，是從去年12月入冬第一場雪，原因是之前水氣不夠，只有溫度配合，所以整個冬天都沒下雪，直到春雨來水氣充沛，加上溫度夠低，才降下初雪。是設站80年來最晚降雪。

玉山今早6點40分先下冰珠，7點05分至15分下雪。（氣象局提供）

今天玉山下雪，是玉山測站設站80年來最晚的初雪。（氣象局提供）

不僅創下最晚下雪紀錄，玉山今年冬季平均溫度3.03度，也創歷年來第3暖的冬天溫度，也高於平均氣候正常值2.9度。

氣象局表示，今天東北季風及華南雲雨區東移水氣多，東半部、台南以北地區及金門、馬祖、澎湖有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨，中部以北因海峽上空常有不定時的對流雲系移入，應防瞬間大雨、雷擊及強陣風；氣溫方面，中部以北及宜花低溫普遍約16到20度，南部及東南部低溫約21至23度；至於白天北部及東北部高溫約17到20度，整天體感濕涼，中部及東部大約23、24度，南部及臺東高溫仍有26到29度，南北溫差較大。