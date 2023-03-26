世界羽聯BWF世界巡迴賽超級300系列瑞士羽球公開賽，台灣有男單好手周天成晉級4強，26日凌晨以21-10、21-15戰勝現任世界球王、丹麥好手安賽龍（Viktor Axelsen），取得決賽門票。雙方之前交手過18次，安賽龍握有16勝2敗絕對優勢，且目前對周天成7連勝，周天成上次擊敗安賽龍，是2019年BWF年終總決賽小組賽。

安賽龍開場就打得跌跌撞撞，反觀周天成在攻防兩端都展現靈活身手，首局以11比4大幅領先，只耗時13分鐘就搶下該局。安賽龍力圖在第2局振作，周天成被糾纏到11比9，但是他嚴密的防守讓安賽龍幾次進攻失敗，終以直落二爆冷獲勝，總耗時32分鐘。

這是兩人交手多年以來，周天成在安賽龍手裡拿下的第3勝，周天成將在今晚19:00的決賽對上日本選手渡邊航貴。

頭一場男單準決賽也是爆冷，馬來西亞名將「大馬安賽龍」李梓嘉遭到渡邊航貴以21-11、21-14直落二擊敗，耗時僅27分鐘。

台灣混雙組合葉宏蔚／李佳馨在4強碰上中國大陸組合蔣振邦／魏雅欣，最後遭對手以21-13、23-21擊敗，無緣決賽。另一隊打入決賽的混雙組合是馬來西亞吳塤閥／賴潔敏。