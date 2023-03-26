廖老大的兒子廖洋昨（25）在台東參加越野拉力賽，車隊行駛到太麻里鄉金針山某處山路時，廖洋的跑車引擎突不斷冒煙，接著著火燒成一團廢鐵，所幸他與副駕駛女友及時逃出；事發第一視角影像曝光，只見廖洋對女友喊趕快下車，並從副駕駛座下方拿出滅火器狂噴車身，最後仍阻止不了火勢。

臉書「Diyman25's草根性我流RaceRoute」曝光第一視角影片，廖洋下車後跑到副駕駛座幫忙女友取出滅火器，這時可見跑車車頭已冒出濃密的白煙，廖洋連忙打開引擎蓋朝內部不斷噴滅火器，不過後來濃煙仍不斷從車內竄出，廖洋也無奈說「火還是要滅掉啊」，幾乎車內已被濃煙覆蓋；臉書粉絲團發文稱發現車輛著火冒煙後，首先須「停車入檔，下車前開引擎蓋，確保人員安全，後找滅火器滅火」，認為廖洋的急救做法相當正確。

事發第一視角影像曝光，只見廖洋對女友喊趕快下車，並從副駕駛座下方拿出滅火器狂噴車身，但最後仍阻止不了火勢。（翻攝自臉書「Diyman25's草根性我流RaceRoute」）

此外粉絲團也發現畫面中跑車後方有道長長的漏油痕跡，疑似車身是撞到某物體後破裂，才引發火勢；先前還有一段目擊者拍下的影片，只見目擊者著急地跑往事故地，喊著「廖洋有沒有在車上」，當時火勢已相當猛烈，整輛車燒成火團，拍攝者疑似被熱氣噴到喊「喔」了一聲。

台東消防局昨（25）下午2時許獲報後，派出太麻里11、16、91分隊前往灌救，該比賽車輛最後收到僅剩骨架，台東縣消防局表示，比賽車輛行駛中起火，現場無人受傷僅車輛燒毀。