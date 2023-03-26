60歲陳姓婦人在網路上看到「高速飆漲、保證獲利」的投資管道，於是加入對方的LINE並前往銀行匯款5萬元本金，但行員發現陳婦要匯的帳戶已被列為警示，因此報警處理。員警到場後陳婦撥電話給頭貼超正的「網友雅菲」，並表示「警察在我旁邊」，沒想到對方卻丟下一句「不用匯了」，秒掛電話，讓陳婦傻眼愣在原地，才明白網友真的是詐騙集團。

陳婦透過網路看到「高速飆漲、保證獲利」8個吸引人的投資管道，於是加入對方的LINE想要藉此賺錢，LINE上的頭貼與封面照看起來就像真人一般，還是個正妹，標籤還打上「想改變命運，首先....」的勵志名言，因此讓陳婦深信不疑。

陳婦聽從雅菲的指示到銀行匯款5萬元的本金，沒想到行員一輸入對方帳戶，馬上跳出警示戶的警告，於是報警處理。

警方到場後，陳婦先是說是要跟朋友一起投資，後又改口說是網友，並在警方的要求下打給對方，老實的陳婦劈頭第一句就告訴對方「警察在問」，沒想到對方馬上叫陳婦告知警察沒有要匯了，讓陳婦一頭霧水；之後陳婦再次強調「我身邊有警察」，對方直接狠心掛掉電話。

陳婦被掛完電話後傻眼愣在原地，警察還打趣地說「我本來想接過來聽，給他恐嚇一下的」，並跟陳婦解釋這就是常見的詐騙手法，以後別再上當，成功保住5萬元。