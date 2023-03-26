一名60多歲女子原本有中度脂肪肝，但一年後脂肪肝完全消失了，且還瘦了10公斤，經醫師詢問才知，該女子只是少吃水果，將原本水果的攝取量減少8成、只剩2成後，中度脂肪肝就完全消失了，連醫師都感到驚訝。

基隆長庚醫院胃腸肝膽科醫師錢政弘在其臉書表示，該女子去年中檢查有中度脂肪肝，表示其肝臟超過1/3含有脂肪，根據一項瑞典大型研究，平均脂肪肝患者罹患肝癌的風險比正常人平均多17倍。

錢政弘表示，該女子日前的超音波顯示，其中度脂肪肝已完全消失，還瘦了10公斤，細問原因得知，女子只是將每天攝取的水果減為2成，因為女子一年前體重為66公斤，長期有高血壓與中度脂肪肝，原本嗜吃水果的她很愛吃鳳梨、葡萄、芒果等，一天可吃掉一顆鳳梨，後因血糖一直上升，她開始減少水果攝取量，減為2成，體重因此下降，連女子的丈夫也減少水果進食量，體重由80公斤瘦到60多公斤。

錢政弘提醒，台灣水果甜度高，讓人很難自我控制，想減重的人應將水果視為甜點，謹慎食用，若覺得自己太瘦、想增重的人就鼓勵多吃一點。