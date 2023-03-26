📌| COMUNICADO: Honduras Anuncia Ruptura de Relaciones Diplomáticas con Taiwán pic.twitter.com/kaaBearpcM — Cancillería Honduras (@CancilleriaHN) March 26, 2023

宏都拉斯外交部長上周依總統卡蕬楚指示，率團訪問中國商談建交相關事宜。對此，我政府23日決定立即召回駐宏大使張俊菲。而在宏都拉斯當地時間25日晚間6點左右，該國外交部發布聲明，宣布與台灣斷交，我外交部也將在今（26）日上午9點半召開記者會，正式宣布雙方斷交。

宏都拉斯外交部聲明指出，「宏都拉斯共和國政府承認世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。」「台灣是中國領土不可分割的一部分，截至目前為止，宏都拉斯政府已通知台灣斷交，承諾不再與台灣建立任何官方關係或接觸。」

宏都拉斯副外交部長賈西亞日前受訪證實，曾要求台灣提供20億美元（約新台幣606億元）協助當地蓋醫院、投資工廠，但並未得到積極回應，外界認為這是宏國決定與台灣斷交的主因；對此，我外交部24日強調，我國始終在能力範圍內積極回應宏國政府提案，絕無「已讀不回」，反而是宏國政府對於我國提出的協助方案，始終沒有回應。