富統食品公司大火延燒近12小時，燃燒面積達2000平方公尺。（屏東消防局提供／謝佳潾屏東傳真）

富統食品公司大火延燒近12小時，燃燒面積達2000平方公尺。（屏東消防局提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東縣萬丹鄉的富統食品股份有限公司25日晚間近8時驚傳火警，濃黑煙直竄夜空，經警消全力搶救後，火勢於晚間11點15分受到控制，但直至26日早上7點才全面滅火完成，該場火警延燒近12小時，燃燒面積達2000平方公尺，幸無人傷亡，起火原因尚待調查。

屏東消防局指出，25日晚間7時51分接獲萬丹鄉泉順街發生工廠火警，派遣第二大隊、萬丹、新園、竹田、屏二、潮州、內埔、龍泉、東港、新埤、萬巒、、屏東、特搜大隊等，共計出動22輛救災車(含救護車、指揮車)、消防人員42人、義消50人，由局長許美雪到場指揮調度。

警消表示，現場為富統食品公司3樓鐵皮建築物起火燃燒，當下立即布水線搶救，並通知環保局、台電公司、自來水公司及調用民間怪手到場協助救災，現場無人員受傷受困。

警消說，火勢於當日11時15分控制，26日早上7時火勢熄滅殘火處理，燃燒面積約2000平方公尺，起火原因由警方及本局火調人員調查。