香港喜劇天王周星馳憑藉搞笑又無厘頭的風格，執導過的作品劇劇是經典且都深植影迷心中，他也因此捧紅許多「星女郎」及素人明星，但曾演出過電影《西遊降魔篇》中豬八戒「豬剛鬣」一角的男星陳炳強，雖劇中表現令觀眾為之一亮，但之後他的演藝之路卻相較其他演員較為慘淡。

由周星馳監製，舒淇及羅志祥等大咖明星加持演出的電影《西遊降魔篇》，一上應便引發討論，該片更成為當年最賣座華語電影，當中羅志祥所飾演的「空虛公子」劇中他一身白衣臉色慘白的模樣，令人印象深刻。

另外，飾演豬八戒「豬剛鬣」的陳炳強有別於豬八戒過去大眾的刻板印象，以帥氣但臉上卻油光滿面的模樣登場，更被外界譽為「最帥豬八戒」，據悉，當年周星馳在選角時找了許多演員來試鏡「豬剛鬣」一角，但給他的感覺不是太好，怎料周星馳當時無意間將目光看向一旁的片場助理，便決定讓陳炳強來飾演豬八戒。

片場中陳炳強意外被周星馳相中。（圖／擷取自微博）

不過，原以為會就此星途大開的陳炳強，怎料之後八年即使演出知名電視劇《陸貞傳奇》與《傾世皇妃》仍未獲得熱烈的回響，且他也不常在微博上發文與粉絲互動，最後一次發文則是去年11月世界盃時期，讓許多粉絲大嘆「感覺你好少上微博」、「多久不見了」。