現年37歲的日本女星上戶彩，以甜美臉蛋、火辣身材，與精湛又自然的演技，受到大批粉絲的喜愛，尤其是在超夯電視劇《半澤直樹》播出後，人氣更是直衝天際。而在2012年宣布嫁給天團「放浪兄弟（EXILE）」前隊長HIRO的她，因年齡相差16歲，加上兩人對於婚姻生活十分低調，上戶彩曾被拍到暴瘦模樣，因而傳出婚變的消息，但即使如此，她仍打破謠言陸續生下一對兒女，近日甚至傳出懷上第三胎，令粉絲們又驚又喜。

根據日本媒體《產經體育》的報導，有多位相關人士爆料，上戶彩已懷上第三胎，陸續向身邊的人報喜，目前她已進入安定期，預產期預計在夏天。但由於肚子漸漸變大，因此她在2月17日出席電影《夏洛克的孩子們》宣傳活動時，還刻意穿上白色的連身洋裝藏肚，之後她也減少工作量，準備在家待產，迎接三寶的到來。

事實上，上戶彩自從嫁給HIRO之後，曾被拍到暴瘦的憔悴模樣，加上HIRO退出放浪兄弟後也成立了經紀公司「LDH JAPAN」並擔任會長，工作行程相當緊湊、忙碌，因此傳出上戶彩在婚後都是獨守空閨，兩人感情疑似生變等消息，但她在2015年8月不僅生下女兒，緊接著又在2019年7月生下兒子，如今又懷上第三胎，再度打破婚變的消息，證實兩人結婚11年感情依舊甜蜜。而網友及粉絲們知道後也紛紛送上祝賀，恭喜他們即將進入一家五口的家庭生活。