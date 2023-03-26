網友發現某輛轎車引擎蓋上的立體廠牌標誌被換作「水龍頭」，乍看之下就像是捷豹、邁巴赫、勞斯萊斯等車款，讓該網友笑說「看起來毫無違和感」。（翻攝自臉書「路上觀察學院」）

汽車界「真實龍頭」！一名網友發現某轎車引擎蓋上的立體廠牌標誌被換作「水龍頭」，乍看就像捷豹、邁巴赫、勞斯萊斯等車款，讓該網友笑說「毫無違和感」，其他網友說「肯定是水貨，不是總代理的」、「看來車主是五金行老闆」、「這樣洗車不用找水源了」、「花錢如流水」。

臉書「路上觀察學院」有網友分享照片，一輛轎車車頭廠牌標誌竟被換作「水龍頭」，銀色的水龍頭與轎車車身「幾乎無違和」，不但貌似英國知名汽車品牌捷豹（Jaguar）的經典標誌，也有人說德國汽車品牌邁巴赫（Maybach）和英國品牌勞斯萊斯（Rolls-Royce）的經典標誌同樣是在立體凸出在引擎蓋，與水龍頭也有幾分神似。

網友發現某輛轎車引擎蓋上的立體廠牌標誌被換作「水龍頭」，乍看之下就像是捷豹、邁巴赫、勞斯萊斯等車款，讓該網友笑說「看起來毫無違和感」。（翻攝自臉書「路上觀察學院」）

其他網友留言笑說「我的標誌被拔走，我也來裝個水龍頭，哈哈哈」、「汽車業界龍頭」、「在車上也能吃流水席」、「肯定是水貨，不是總代理的」、「看來車主是五金行老闆」、「身為一台專業水電工程師傅的車，車頭上有顆水頭龍也是很合情合理的」；還有不少人歪樓說改成水龍頭很方便「這樣去郊區要洗手洗屁股都很方便」、「這樣洗車不用找水源了」、「會出水嗎」、「花錢如流水」、「要泡麵的時候很方便」、「熱車後才有熱水」。