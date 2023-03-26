強尼戴普（Johnny Depp）去年終於結束與前妻安柏赫德(Amber Heard)的離婚官司，重新贏回大眾的喜愛與關注，不過經歷過婚變的他，似乎想要躲避媒體的目光而低調過生活，近日，他被發現身處英國薩默塞特郡鄉下，還搭著直升機現身古董店血拚，讓當地掀起一陣小風波。

強尼戴普因前妻安柏赫德的世紀官司結束後，強尼戴普現在搬到距好萊塢5364英里（約8632公里）的英國薩默塞特郡鄉下，據了解，2014 年他以1300 萬英鎊(約台幣4.8億)買下類似唐頓莊園式的莊園，這座 19 世紀風格的豪宅內有 12 間臥室和八間浴室，他之前受訪時強調：「我喜歡有特色的地方，我在不同地方有各種房子，它們都對我有特殊意義」，此外，他也表示自己是個害羞內向的人，待在薩默塞特，可以讓他好好做自己。

其中，強尼戴普能在當地過著低調的生活，他解釋道「英國人挺酷的，他們會像問候鄰居般跟你打招呼，但不會過度熱情」，並繼續表示「如果大家想要我的簽名或簡短聊天，我並不介意，但不要在我和家人相處的私人時間打擾我」。在這裡，他終於能享受久違地親自進店購物的悠閒時光，「不會被想要自拍的人包圍，到一定程度我不介意，但有時人群會變得有點太擁擠」

事實上，本月初他才搭直升機前往英格蘭北部的林肯郡，突然在一家古董店現身，店家老闆向媒體透露：「一張桌椅、三把吉他、顏料套裝、畫架、幾幅畫、海報。」老闆還說自己被告知有位特殊嘉賓會於當天下午 4 點 30 分到達，但不得不隱瞞自己的身份，因為強尼戴普「只是想放鬆一下，四處走走，不想被公眾轟炸。」