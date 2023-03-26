邊境解封不少人到日本旅遊吃美食，一名網友表示，看日本動漫把食物畫得食指大動，讓他看得垂涎三尺，曾為此在網路搜尋相關店家，專程跑去買來吃，結果口感讓他超級失望，問網友是否有相似經驗，網友一面倒點名炒麵麵包和日式章魚燒，多數人批評炒麵麵包不符合台灣人的口味，章魚燒口感也像熱過的鼻涕般，直呼「超噁、超難吃。」

原PO近日於PTT八卦版指出，日本動漫畫把日本的食物刻畫得津津有味，讓人忍不住流口水，他曾經為了吃動漫裡出現的美食，特地在網路搜尋，專程去買，有些吃完會讓人大失所望，如咖哩泡麵，他問「大家也有對動畫美食幻想破滅的經驗嗎？」

貼文曝光，多數網友點名炒麵麵包，「炒麵麵包，沒有之一」、「炒麵麵包真的大部分都很難吃，動畫竟然能常吃」、「我也覺得是炒麵麵包，我也不知道日本人對於這東西有什麼感想，我只能說它不符合多數台灣人的口味」、「我去日本吃過炒麵麵包，那醬汁好噁」、「炒麵麵包真的難吃」。

另也有人點名日式章魚燒，「 日本章魚燒也很噁」、「日式章魚燒，超難吃」、「日本章魚燒＝熱鼻涕」、「他們章魚燒都濕濕爛爛的，跟台灣的都煎的脆脆的差超多的」、「章魚燒糊糊的，還淋上一坨美乃滋超噁」。