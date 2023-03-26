館內不時有鳥群飛來飛去。（楊舒婷攝）

天花板上的天井經常有鳥類棲息，牆壁可看出有許多鳥屎痕跡。（楊舒婷攝）

鳥類飛來飛去也讓鳥屎如雨下。（楊舒婷攝）

館內天花板上的燈材等器具，經常有鳥類停留，下方地板經常有明顯鳥屎痕跡。（楊舒婷攝）

館內天花板上的燈材等器具，經常有鳥類停留，下方地板經常有明顯鳥屎痕跡。（楊舒婷攝）

館內的嵌燈上也充滿鳥屎痕跡。（楊舒婷攝）

雖衛武營地板採水泥灰顏色，但仍無法忽視鳥屎痕跡。（楊舒婷攝）

近期禽流感肆虐，國內禽流感案例已達30例，有鳥友指出，衛武營國家藝術中心內的音樂廳售票口上方、榕樹廣場、歌劇院的洞洞牆、投射燈塔等地都有鳥類常駐，尤其洞洞牆、投射燈塔更有鳥隻築巢，造成滿地鳥屎的慘況。鳥友除了擔憂禽流感外，在衛武營築巢的鳥類多為外來種的亞洲輝椋鳥，特性愛鑽洞，若不慎鑽進電箱，恐有電線走火的疑慮。

鳥友指出，衛武營館內的鳥隻品種大多為外來種的亞洲輝椋鳥，尤其外來種相當團結，除會排斥本土鳥種外，也會攻擊其他鳥類，根據估計館內約有350至400隻的亞洲輝椋鳥常駐，主要都棲息在天井、屋頂遮陽棚等地，造成鳥類棲息的的下方地面經常有鳥屎遍地的景象。

經記者實地走訪衛武營音樂廳售票口，發現鳥群眾多，且不時能看到鳥屎滴落在地面，和滴滴答答的鳥屎滴落聲，看到鳥屎低落的景象不免擔心自己會不會「幸運」的被滴到。

來參觀衛武營的吳姓民眾表示，剛剛走路途中，就有一坨鳥屎狠狠地在他面前滴落，若他早1秒跨步，恐怕就要去「簽樂透了」，吳男也對於場館滿地鳥屎的景象感到相當震驚，雖地板為灰色，與鳥屎容易融為一體，但一大片的鳥屎痕跡仍難以忽視。

鳥友說明，目前禽流感疫情逐漸升溫，為了確保衛武營的鳥類安全，都會定期到衛武營採取糞便送去化驗，尚未檢測出有鳥隻感染到禽流感的狀況，目前帶來的危害還是以鳥糞髒亂、造成觀感不佳為主。

鳥友建議，衛武營可以在天井、燈洞等鳥類常停留的地方裝上紗網，嵌入的投射燈也要將空隙填滿，僅留平行燈面來防止鳥類棲息、築巢。

衛武營表示，衛武營都會公園綠地面積廣大，棲息鳥類種類豐富眾多，衛武營國家藝術文化中心的建築設計以融入周邊地景為理念，並致力創造與周遭生態永續共生的環境。對於鳥類活動情形，衛武營自開幕後除購買EVA泡棉，填塞於榕樹廣場燈具的孔洞中，防止鳥類築巢，並安裝鳥刺於飛碟燈上避免鳥類停留。

衛武營說，曾拜會高雄野鳥協會，請益鳥類防治問題。針對鳥類排遺，場館每日都會安排清潔人力，使用洗地機具與清潔工具，進行全區排遺清洗作業，高空作業區域則每月派人清潔。

至於有關鳥類損壞電器設備，衛武營回應，榕樹廣場燈具都有防護設施，所有電線皆已包覆絕緣電纜，目前為止未發現鳥類侵害；另電器箱體每月皆有安排固定巡檢，若發現鳥類築巢將會予以移除。此外，場館將密切注意禽流感情況，並配合相關主管機關規定措施，以提供民眾安全、安心的空間。