果醬男孩林韡勳（左）今年是第4次參加這項果醬大賽，過去3次始終沒有奪金，但他依然不放棄，在今年贏得1金2銅的好成績。（柳營區公所提供／張毓翎台南傳真）

堅持夢想不放棄！來自台南柳營的果醬男孩林韡勳，過去參加素有「果醬界的奧斯卡」的英國世界柑橘類果醬大賽，得了不少銀牌、銅牌，今年他再次報名參加，成功刷新個人紀錄，獲得金牌一枚，擊敗了來自世界各地將近數千個參賽品。

今年33歲的林韡勳住柳營旭山里，童年時奶奶製作的桑椹果醬和他在當地果園的探索，啟發他成為果醬職人，10年前開始使用在地水果製作果醬，獲得周遭親友的好評，接著他自創品牌「甜玉軒」，積極將產品推廣出去被看見。

2020年他參加英國世界柑橘類果醬大賽，勇奪3個銀牌後，前年再度參賽拿到3個銀牌、3個銅牌，今年繼續參賽，22日晚間8點飛往英國比賽會場英格蘭坎布里亞郡的達拉蔓莊園參加一年一度的果醬界盛事，贏得了使用酒類食材組別的金牌，今天傳來捷報，遠在家鄉的親友很開心他抱回冠軍。

林韡勳這次以紅玉紅茶威士忌金柑、咖啡威士忌金柑和蜂蜜威士忌金柑等3種果醬口味參加比賽；他表示，這是他第4次參加這個果醬大賽，過去3次始終沒有奪金，但他依然不放棄，在今年贏得1金2銅的好成績。

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